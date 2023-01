Cándido Conde-Pumpido, nou president del Tribunal Constitucional

El(TC) ha escollitcom a president. El magistrat i exfiscal general de l'Estat amb Zapatero s'ha imposat per la mínima, amb sis vots, a l'altra candidata, María Luisa Balaguer, també progressista. Conde-Pumpido va arribar a l'alt tribunal el 2017, a proposta del Senat, després de passar pel Tribunal Suprem. El seu perfil no agradava ni al PP ni al sector conservador de la judicatura, que el consideren massa proper al PSOE. Pel que fa a Balaguer, magistrada, ha obtingut el suport del sector conservador.La vicepresidenta serà, també del sector progressista i especialista en perspectiva de gènere. Va arribar al TC el 2021 a proposta del PSOE i nomenada pel Congrés. Montalbán havia estat vocal del CGPJ i magistrada del TSJC d'Andalusia abans de fer el salt a l'alt tribunal. Ha estat una jutge pionera en aplicar la perspectiva de gènere a l'hora d'interpretar el dret i és experta en igualtat i violència de gènere. Membre de l'Associació de Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, també ha estat presidenta de l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere.El ple ha arrencat puntual a la una del migdia i l'elecció ha estat ràpida, malgrat que cap dels dos candidats a la presidència tenia de sortida les majories garantides. Amb la renovació feta i el nou president i vicepresidenta escollits, els magistrats. De fet, el govern espanyol tenia pressa per renovar el TC perquè en els propers mesos s'hi jugarà l'agenda legislativa: bona part de les lleis progressistes impulsades pel PSOE i Podem són a la taula del TC arran dels recursos de la dreta, i l'alt tribunal s'haurà de pronunciar.Entre d'altres, hi ha la llei de l'eutanàsia o la llei rider, però també hi ha pendent resoldre el mecanisme de la Generalitat contra la sentència del 25% de castellà a l'escola, a la llarga hi arribaran també els indults als presos polítics, i també hi ha pendent el recurs del PP contra la llei de l'avortament de fa deu anys o contra la llei d'educació de la ministra Isabel Celaá. Totes aquestes qüestions les resoldrà un tribunal, que si bé no dona plenes garanties de resolucions favorables al govern espanyol, sí que permet a Sánchez ser més optimista que amb un tribunal dominat pel bloc conservador, afí al PP.

