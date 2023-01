La Intersindical se suma a la convocatòria de vaga d'educació el 25 i 26 de gener

Latambé convocaUSTEC va ser el primer sindicat educatiu en convocar aturada per aquests dies, quan també se celebra vaga en l'àmbit de la salut . La Intersindical ha justificat la decisió atesa la "a l'hora d'arribar a unamb les forces sindicals.Entre d'altres, critiquen que no van rebre una proposta en ferm de la conselleria fins al 14 de desembre, una proposta que consideren insuficient i lluny de l'acord. Critiquen també que la propera reunió està fixada per al 19 de gener, en el que veuen una mostra de laque allunya cada cop més l'acord a curt termini.El sindicat ha fet referència també a lai ha recordat que ha posat reiteradament sobre la taula la necessitat d'abordar urgentment aquest tema. En aquest sentit, han lamentat que no han rebut resposta d'Educació al balanç sobre les mancances en la implementació de la immersió lingüística i diverses propostes sobre la vehicularitat del català que els van fer arribar al desembre.Davant d'això, la Intersindical ha fet unaperquè se sumi a l'aturada i ha convidat la resta de forces sindicals a confluir en les diferents convocatòries de vaga i reprendre la unitat sindical.El coordinador de la Comissió de Llengua del sindicat, Gerard Furest, ha defensat en declaracions a l'ACN que és eli ha confiat que la resta de forces sindicals també ho vegin així. Ha destacat, però, que en el seu cas posen "molt l'accent" en el tema de lai ha dit que el fet que els professors facin la classe en castellà "no és un dret laboral". D'aquesta manera ha reivindicat que els projectes lingüístics dels centres s'han de complir.Sobre les paraules del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, assegurant que la ciutadania no entendria aquesta nova aturada, Furest ha lamentat que des del principiHa recordat que al setembre van desconvocar una vaga per donar un marge de confiança i negociar els nous acords, però vist l'"incompliment" defensa que no es poden quedar de braços plegats.

