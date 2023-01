Duel pel poder entre l'elit burgesa a l'Ecuestre

Dos perfils contraposats

Quan el Círculo Ecuestre es va fundar, el 1856, elseren encara una pràctica relativament habitual en sectors de l'alta societat. Molts cavallers dirimien a espasa o a pistola qüestions d'honor, malgrat que aquests encontres eren il·legals i podien ser severament castigats. Probablement més d'un soci decimonònic de l'Ecuestre va participar en alguna d'aquestes conteses. Ara les coses són molt diferents. Però ja fa dies que al vell palau Pérez-Samanillo del carrer Balmes, un dels hàbitats de l', no es parla de res més: tot un vicepresident primer de l'entitat () "li ha llançat els guants" al seu president (). L'ha desafiat i prepara una candidatura per desbancar-lo. La pugna farà les delícies de les famílies bé de Barcelona i pot ser un veritable duel dins dels murs dels nostres patricis. I això poc després d'unes altres eleccions insòlites: les que va viure el Cercle d'Economia L'Ecuestre ha de celebrar eleccions a la tardor. Encara falta temps. Però ja hi ha moviments a cara descoberta. I poden dividir la casa per la personalitat dels rivals. Aquests dies, els comentaris en veu baixa corren per taules i salons, mentre es teixeixen aliances entre vips i s'animen maledicències. Es parla d'unentre tots dos dirigents i no es descarta un acord final. Però diverses fonts apunten que Lacalle va llançat i prepara el seu equip.De fet, les eleccions no són la tònica de la casa, que n'ha viscut molt poques. El 2019, quan es va instal·lar l'actual junta, sí que es va votar entre dues candidatures, però el combat va passar força desapercebut. Més intensa va ser la lluita entre l'empresari i financer(Riva y García) i(Sabadell Asseguradora), el 2008. En aquella ocasió va haver tensió i el Círculo va viure moments pujats de to en què es van llançar acusacions personals, com recordar la joventut psuquera de Corominas, un detall que no li devia donar gaires vots en aquell cenacle. Va perdre. Un dels debats encesos va girar, per cert, sobre l'ús de la corbata. Ditxosos els patricis!El duel que es pot viure a l'Ecuestre fa la pinta que pot ser dels que es recorden. L'actual directiva de l'entitat aplega part de lade la burgesia. Amb Delgado i Lacalle s'hi asseuen personalitats com l'expresident Borja García-Nieto; l'empresari caçatalents(exconseller delegat de la Caixa i de Banco Sabadell); el financer; l'advocat i democristià històric, avui en el centre neuràlgic de Foment del Treball. Al costat de directius més joves com, del sector immobiliari (Merlin) i fill d'una saga vinculada a l'Ecuestre; o l'advocada auditora(Grant Thorton), o l'assessor tributariDelgado i Lacalle personifiquen dos perfils diferents. Antonio Delgado és un professor de Dret Mercantil que dirigeix la divisió jurídica d'. El seu pare va presidir el Cercle d'Economia i era una figura emblemàtica de la burgesia catalana, que va evolucionar d'un profund conservadorisme a una actitud liberal. L'actual president del Círculo no pertany -segons apunten veterans del club- als nuclis més tancats de l'entitat.Lacalle, per la seva banda, és un dels grans omnipresents de la societat civil. Advocat i, del qual va oficiar en alguns moments de rostre amable, ha estat vinculat durant dècades al Saló de l'Automòbil i el seu nom es pot reseguir en nombrosos consells d'administració i assessors, des del Grup Godó a Abertis, de la junta del Barça deal fòrum. Als seus 72 anys, reclama coronar la seva trajectòria com a president de l'Ecuestre i no vol esperar.El tàndem Delgado-Lacalle ha funcionat bé fins fa poc. Socis de la casa elogien una junta que es va comprometre al'entitat i ha dinamitzat la institució amb més actes i més pluralitat en els convidats. En un lloc amb un pedigrí molt reaccionari, darrerament s'ha pogut veure un homenatge a la creació artística d'autors com, i s'han buscat activitats que entressin més en el carril central de l'opinió pública, amb intervencions de figures com. Sembla que la casa -amb uns- es recupera bé de la pandèmia i no vol quedar enrere davant la resta de fòrums burgesos (de Foment al Cercle d'Economia passant per Pimec).Fins ara, no s'havien conegut desavinences en una casa que a vegades sembla immune al pas del temps. Ni les crisis econòmiques ni el procés sobiranista han semblat afectar-la (si no és per cohesionar-la). Són temps interessants, sens dubte, si fins i tot el Círculo Ecuestre vol fer la seva contribució a la. Alguna de grossa en passa quan ni tan sols en els estrats més alts de l'elit -poc lliurats a la democràcia- decideixen anar a eleccions.

