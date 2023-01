El forat de la capa d'ozó podria tancar-se totalment d'aquí a 40 anys

El. Així ho ha detallat la darrera avaluació de l', presentada pel seu grup d'experts durant la 103a reunió anual de la Societat Meteorològica Estatunidenca. Gràcies a l'acció decisiva dels governs per eliminar gradualment les substàncies que esgoten l'ozó, aquesta capa de l'atmosfera es podria tancar totalment d'aquí a 40 anys.De fet, si es mantenen les polítiques actuals, s'espera que la capa d'ozó pugui tornar a aconseguir els valors del 1980, abans de l'aparició del forat. Seria l'anyquan la recuperació sigui total sobre-el punt més perjudicat-, ela la zona dei ela laAquesta és una gran notícia per iniciar 2023, ja que l'és el principalque prové del sol. Si aquesta no es neutralitza abans d'arribar a la superfície terrestre, pot incrementar els casos de càncer de pell, a més d'afectar el sistema immunitari humà."El nostreen l'eliminació gradual dels productes químics que devoren la capa d'ozó ens, amb caràcter d'urgència, per allunyar-se dels combustibles fòssils, reduir els gasos d'efecte hivernacle i, per tant, limitar l'augment de la temperatura", va declarar, secretari general de l'Organització Meteorològica Mundial. Aquest èxit de l'acció de la capa d'ozó es cataloga com a precedent per seguir motivant les iniciatives per combatre el canvi climàtic.L'informe d'avaluació científica que es fa cada quatre anys sobre el compliment delsobre les Substàncies que Esgoten l'Ozó confirma que s'han eliminat gairebé el 99% de les substàncies que esgoten l'ozó, que van ser prohibides per aquest pacte internacional.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor