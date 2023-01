Daniel Sirera serà l'alcaldable del PP a Barcelona

Fumata blanca finalment per a una de les grans incògnites que quedaven per aclarir a les eleccions municipals de Barcelona d'aquest maig., exlíder del PP de Catalunya i exregidor serà l'alcaldable de la formació a Barcelona. Sirera sempre ha estat un dels noms avaluats per la cúpula del partit, però el seu trasllat a València per formar part de l'equip de, president dels populars valencians, l'havia allunyat dels focus.Sirera havia estat l'escollit per la major part de la direcció l'any passat, però la filtració dels eu nom havia malbaratat l'operació.ha dut amb molta discreció aquest tema i al final Génova s'ha decantat per qui apareix com un valor segur per mantenir la presència institucional del PP al consistori barceloní. Aquesta tarda la direcció del PP confirmarà la decisió, que clou un procés llarg i discret. L'expedient de Barcelona era el gran assumpte a gestionar per Feijóo pel que fa al PP de Catalunya. Les contínues enganxades entre la direcció catalana i l'actual cap del grup municipal a Barcelona,, havien dut a una situació difícil les relacions entre partit i grup, i van decidir finalment Génova a prescindir de l'empresari, que roman com a independent i va ser un fitxatge personal de l'anterior líder del PP,. Però les seves relacions amb la direcció catalana d'sempre vans er millorables.El nom de Sirera sempre va ser un dels que tenia més partidaris dins del partit. I va competir amb d'altres opcions. La més rellevant va ser la de l'eurodiputada. Però aquesta possibilitat sempre va topar amb les reticències de l'avui diputada a Estrasburg a deixar el seu escó a Europa. Tambéva ser avaluada, però el seu desconeixement de la realitat barcelonina -és de Tarragona- i el fet de provenir de Ciutadans feia d'ella una carta amb pocs entusiasmes interns.Finalment, l'exregidora, avui a l'executiva de Feijóo i ben valorada a Génova, va ser un nom tingut en compte. Esteller, a més, molt propera a l'excap del grup, tenia bones connexions al partit. Però molts la veien poc coneguda i desvinculada ara de la política municipal. De tots els possibles, Sirera, jove i poc desgastat en les trifulgues internes de la formació, ha estat vist com l'alcaldable amb més recorregut.

