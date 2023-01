Batalla pel relat entre Cambray i els sindicats: és a prop l'acord?

🔴 @IolandaSegura, portaveu del sindicat @USTECSTEs, a @maticatradio: "No hem tornat a trobar-nos amb Educació des de l'anunci de la convocatòria de vaga per a finals de gener"https://t.co/Q4uztH8g43 pic.twitter.com/aeDlR0CRgc — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) January 9, 2023

Avançar l'inici de curs, "una bona mesura"

Sobre el 25% de castellà i els nous comptes

"Despolaritzar" l'educació

El conseller d'Educació,, i el sindicat majoritari de l'ensenyament al país,, difonen versions contradictòries als mitjans de comunicació sobre la possible arribada d'unque desconvoqui la vaga d'aquest gener . D'una banda, Cambray ha recriminat a USTEC que "no s'entén" l'aturada que proposen i ha assegurat que s'està a punt d'arribar a un pacte. De l'altra, el sindicat ha refredat l'entesa i ha afirmat que no s'han reunit amb el departament des de la crida al carrer.El titular d'Educació ha parlat a TV3 i ha subratllat que la ciutadania no entén la mobilització dels i les mestres, prevista per als pròxims dies 25 i 26, i ha defensat que el que necessita el sistema és "tranquil·litat". A més a més, ha garantit quei ha explicat que s'ha aprovat que, "voluntàriament", un professor de secundària pugui ampliar horari per cobrir-les. Ha explicat també quei que es farà un cop s'acabi l'avaluació de l'avançament.La conselleria continua amb l'avaluació externa de l'avançament del curs escolar i les mesures relacionades. En aquest sentit, Cambray ha assegurat que en les pròximes setmanes compartirà amb els membres del Consell Escolar de Catalunya els resultats de l'avaluació i es decidirà "conjuntament" la millor manera d'avançar el curs vinent. En línies generals, ha informat que tot apunta que l'avaluació conclourà que. Així i tot, ha afegit que cal veure com es continua duent a la pràctica millorant, "si s'escau", el desplegament. Així, Cambray ha fet al·lusió a la decisió de l'any passat de cobrir amb monitors les hores de la tardes de setembre per garantir l'horari escolar habitual.Alhora, Cambray ha promès posar "tots els mitjans possibles" per, encara que ha recordat que aquesta és una competència municipal. En aquest sentit, no ha descartat, com ja ha fet altres vegades, que aquesta oferta 0-3 pugui entrar en instal·lacions d'escoles, com ja passa en alguns casos.Sobre el català a l 'escola, ha reiterat la "incomprensió" davant les decisions dels tribunals de continuar aplicant el, o treure el percentatge, però deixar la mesura , en aquells centres on ja s'estava aplicant. En la mateixa línia, ha defensat que des de l'impuls del nou marc normatiu, aquesta mesura no s'ha aplicat a cap més aula nova. I en clau pressupostària, s'ha mostrat convençut que hi haurà"aviat". Sobre aquesta carpeta, la portaveu d'USTEC,, ha exigit aquest mateix dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio que se'ls tingui en compte. Cambray, però, els ha respost que ja s'han fet "molts esforços", però que "algunes polítiques educatives es decideixen al Govern".Finalment, el conseller ha defensat en un article publicat al diari Ara la necessitat de "despolaritzar" l'educació. A parer seu, "instrumentalitzar l'educació no hauria de ser un camí transitable". D'aquesta manera, ha defensat queals docents, professionals i equips directius dels centres perquè facin créixer els seus projectes i tinguin més lideratge a l'hora de decidir la seva estratègia de formació i millora". En aquest sentit, ha asseverat que

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor