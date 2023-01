El masclisme no té aturador i ja hi ha tres dones assassinades aquest 2023

En investigación los primeros asesinatos machistas del año. Revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitarlos todos. Pero no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos — Irene Montero (@IreneMontero) January 8, 2023



Han passat vuit dies des que celebràvem l'any nou. Peròa mans d'homes masclistes. Aquest diumenge el comptador es posa de cop a tres i és per això que la ministra d'Igualtat,, ha tornat a advocar per "revisar cada possibilitat de millora i de coordinació" fins a erradicar els homicidis masclistes en un missatge difós al seu perfil de Twitter.

Els presumptes casos, que ja són investigats per la policia, han tingut lloc a Piedrabuena (Ciudad Real), El Port de Santa Maria (Cadis) i Roquetes de Mar (Almeria). També a través de la xarxa social, la delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ha indicat que investiga com a violència de gènere els tres casos.





Els casos

1.185 assassinats masclistes des del 2003

Un home ha estat detingut a la localitat de Piedrabuena com a presumpte autor de l'assassinat d'una jove deque ha estat agredida amb arma blanca. Així mateix, la policia espanyola ha detingut al municipi gadità d'El Port de Santa Maria un home de 40 anys com a presumpte autor de la mort d'una dona de, amb la qual mantenia una relació des de feia més d'un any. Segons fonts de la delegació del govern estatal ", el sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere. Finalment, la Guàrdia Civil d'Almeria ha detingut a Roquetes de Mar un home després d'haver confessat que ha escanyat una dona dedesprés d'haver mantingut relacions sexuals amb ella, tal com han informat a EFE fonts pròximes a la recerca. En aquest cas, l'arrestat sí que teniaa Viogen.En cas de confirmar-se tots els homicidis, el nombre de dones assassinades per violència masclista ascendiria a tres el 2023 i a 1.185 des de 2003. Els casos que ara estan en recerca es convertirien en els primers d'enguany després d'un, més que 2021, i també després d'un desembre negre, en el qual es van registrar 11 assassinats, la xifra mensual més alta des que hi ha registres i que iguala a la registrada el desembre del 2008.contra el presumpte agressor, cosa que ha preocupat les organitzacions feministes que han exigit una millor valoració del risc de la víctima, així com més formació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i dels jutges.

