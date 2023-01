Mor el ninotaire de «La Vanguardia» Toni Batllori

L'última tira de Toni Batllori. Foto: La Vanguardia

El record d'Aragonès i Sánchez

Colpit per la mort del ninotaire Toni Batllori, que durant les darreres dècades ha retratat de forma lúcida i crítica l'actualitat del nostre país amb les seves vinyetes.



El meu sentit condol a la família, amics i companys. Que la terra et sigui lleu.https://t.co/w5ENyJVcTs — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) January 7, 2023

Las viñetas de Toni Batllori en @LaVanguardia quedarán para siempre como testigo fiel de la vida política de nuestro país. Echaremos de menos su humor y su mirada sagaz sobre la actualidad.



Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. https://t.co/okAh5omah2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 7, 2023

Treballava a la secció de Política dedes de feia 29 anys. El 1994 va debutar i aquest dissabte 7 de gener del 2023 ha publicat, sense saber-ho, la seva última tira . El ninotaire i artista polifacètic Toni Batllori ha mort aquesta nit a casa seva, a Teià (Maresme).Segons el rotatiu,Va néixer a Barcelona l'any 1951 i la seva trajectòria professional al Grup Godó va començar el 1991 a Esports. Tres anys més tard, va canviar de secció i es va fer contracronista, fent punta de l'actualitat amb dibuixos., durant la seva vida va fer projectes de característiques molt variades, sempre "amb la il·lusió d'un nen petit". Tal com ha explicat el seu diari, un dels que més el va engrescar va ser el Monument a les il·lusions perdudes (MALIP), una branca de bonsai convertida en un bloc de granit de quatre metres, que es pot contemplar a la placeta que formen la Diagonal, la rambla de Poblenou i Bolívia.El president del Govern,, ha afirmat estar "colpit" per la mort del ninotaire, que "durant les darreres dècades ha retratat de forma lúcida i crítica l'actualitat del nostre país amb les seves vinyetes". Per la seva banda, la consellera de Cultura,, ha lamentat la "gran pèrdua" que suposa la seva mort. Ha descrit Batllori com "un gran il·lustrador que amb la seva mirada crítica fa 30 anys que ens posava davant el mirall de l'actualitat del país".​El president del govern espanyol,, també ha tingut parables per acomiadar-lo. El socialista ha dit que les vinyetes de Batllori "quedaran per sempre com un, i ha afegit que trobarà a faltar el seu humor i la seva mirada sagaç sobre l'actualitat.

