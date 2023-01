Verge ofereix el suport del Govern a la dona que ha denunciat Dani Alves per agressió sexual

La consellera d’Igualtat i Feminismes del Govern,, ha ofert aquest dijous el suport del departament a la dona que ha denunciat el futbolista brasilerper una presumpta agressió sexual a lade. A través d’una piulada a Twitter, Verge ha posat a la seva disposició els serveis del Govern, recordant que “”. “Mai més silenci davant les agressions sexuals”, ha reblat.Segons van avançar el diari Ara i l'ABC, la dona denunciant es va presentar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra ala matinada del 31 de desembre per fer efectiva la denúncia, que seria per haver rebut tocaments de l'exjugador del. La víctima assegura que elli hauria posat la mà per dins de la roba interior, fet que va fer que ella avisés a les seves amigues, que també van notificar els fets al personal de seguretats del local.Va ser llavors quan el personal de la discoteca va activar eli van traslladar la dona a unenvoltat de les seves amigues, mentre que també es va avisar als agents dels Mossos d'Esquadra. En arribar, Alves ja havia abandonat la discoteca. La dona va ser traslladada a un centre hospitalari per avaluar el seu estat mentre que la policia catalana manté oberta la

