Alto el foc de 36 hores aamb motiu delortodox. Aquesta és l'ordre queha donat a les seves tropes, que des de fa ja prop d'un any intenten prendre el control del país envaït. D'aquesta manera, la guerra s'aturarà per la part russa des de les 12 del migdia d'aquest divendres i fins a les 12 de la matinada d'aquest dissabte.Segons ha informat el Kremlin, Putin ha pres aquesta decisió arran de la petició que li havia fet el cap de l'església ortodoxa al país,, perquè els creients poguessin complir amb les tradicions d'aquests dies. Aquest alto el foc també l'havia demanat aquest mateix dijous el president turc, però en aquest cas com a punt d'inici a lesamb Ucraïna que encara semblen molt llunyanes.El Kremlin ha demanat també al país presidit perque ordeni a les seves forces aquesta alto el foc de 36 hores. Això permetria que la població que ara s'amaga dels bombardejos pogués visitar elsi fer lespertinents durant aquesta destacada celebració tant a Ucraïna com a Rússia. En cas que l'alto el foc fos compartit, seria el primer cop que se cessen les hostilitats des de la invasió i inici de la guerra, el passat 24 de febrer.Ara bé, sembla que Ucraïna no està per la labor de sumar-se a l'alto el foc temporal. Així ho ha apuntat l'assessor de la presidència ucraïnesa,, que ha assegurat que la proposta russa és "una trampa cínica i un element propagandístic". Putin manté com a condició per aturar la guerra queaccepti les "noves realitats territorials", en referència a l'annexió de les regions de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia , a banda de la península de​​​​​

