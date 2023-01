Primer llogater empès a judici per voler‑se quedar en una finca de Barcelona a tocar d'una superilla

En Josep és el primer veí de l’edifici conegut com a Casa Orsola, ubicat a la cruïlla dels carrers barcelonins de Calàbria i Consell de Cent, que es trobarà davant del jutge per quedar-se a casa seva tot i que la nova propietat -l’empresa Lioness Inversiones SL- no volgués renovar-li el contracte de lloguer. Això passarà aquest dilluns 9 de gener i el cas obrirà un camí que afecta diversos veïns de la mateixa finca, que s’han aplegat per rebutjar l’estratègia d’expulsió que s’han trobat els darrers mesos.



Aquest pas per la justícia, doncs, serà un nou episodi d’un trajecte que va començar l’octubre del 2021, el dia que els veïns van veure un grup d’homes vestits formalment baixar d’uns taxis i admirar la finca que acabaven de comprar, sense arribar a parlar en cap moment amb els inquilins. Tot seguit van rebre dos burofax. El primer, tots els veïns: s'anunciava la formalització dels nous propietaris. El segon, arribava als llogaters per ordre de finalització de contracte: "En dues línies em deien que deixés el pis buit i que els donés les claus", recorda en Josep.

Aquest inquilí fa 20 anys que viu a l’edifici i sempre ha pagat puntualment. Fins i tot des de l'abril passat, quan va quedar fora de contracte,mentre viu al pis, posant la renda a disposició de la propietat. Ara té clar que, malgrat les probabilitats judicials li vagin a la contra, jugarà totes les cartes al seu abast abans de marxar. "M’hi quedo fins que em desnonin", defensa en conversa amb

El seu cas no és una excepció. Més enllà dels contractes de renda antiga, que no es poden tocar, els llogaters de la finca s'han trobat situacions similars. Alguns han decidit marxar sense fer soroll, i així s'han buidat cinc pisos, mentre que, a més d'en Josep, hi ha cinc famílies més que esperen una solució per quedar-se a la finca, tot i estar ja fora de contracte. L'objectiu dels veïns, així com del Sindicat de Llogateres i la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, és que la propietat -gran tenidora de pisos- s'ho repensi abans d'arribar a fer fora més llogaters.



La sensació que s'ha estès entre els veïns és que els ha tocat capejar una tempesta perfecta amb quatre penes coexistents. La primera, la pujada general del preu dels lloguers, que ha arribat a màxims històrics recentment. La segona, la decisió de la nova propietat de començar a fer lloguers de temporada, una tipologia immobiliària que multiplica encara més els ingressos i se centra a captar estrangers amb alt poder adquisitiu. La tercera, la revalorització dels seus pisos, ara situats a tocar de la construcció d'una superilla -com s'encarreguen de recordar els anuncis immobiliaris dels pisos de la zona com un dels principals incentius per elevar preus-. I la quarta, la certesa entre els veïns que el propietari de l'empresa -Albert Ollé- s'ho ha pres com una confrontació en què hi ha l'orgull pel mig. "Altres finques en lluita han denunciat mediàticament la situació i han aconseguit que el propietari segui a negociar. Aquí ha estat impossible. Ens volen veure fora", planteja el llogater que dilluns visitarà els jutjats.

Demà, totes amb Casa Orsola.

Defensem els barris,

expulsem tots els voltors!



📅 5 de novembre

🕟A les 17h

📌 Calàbria / Consell de Cent



📽️ Ajudeu-nos a fer que aquest vídeo arribo a tot arreu! 👇#5NambCasaOrsola



RT! https://t.co/m1VB3C1gqe — Veïnes Casa Orsola (@VeinesOrsola) November 4, 2022

La Pepi i el Josep, a un bar del barri Foto: D.C.

Sense negociació: resistència camí dels jutjats

La façana de la Casa Orsola, amb les obres de la superilla al costat Foto: D.C.

En aquest sentit, fa dos mesos La Vanguardia arribava a informar que la propietat de la Casa Orsola preparava. Aquesta era la resposta a una carta de la líder del govern municipal, que va enviar a Lioness Inversiones i en la qual demanava als propietaris que negociessin en comptes d'expulsar els veïns i elevar els preus amb lloguers de curta durada. La petició de l'alcaldessa, però, no va aconseguir el seu objectiu. Tampocque el passat novembre donaven suport a les reivindicacions dels veïns i els col·lectius pel dret a l'habitatge.Entre els qui acompanya els veïns de la finca hi ha també la Pepi, de 83 anys, una dona que viu a l'edifici del davant. Ella coneix tothom pel nom, després de viure tota la vida a la mateixa finca i barri, i ja fa temps que veu que això és cada vegada més complicat. "Ve gent de fora amb diners i tot acaba sent per ells, però és avarícia dels propietaris. A la Casa Orsola, si ja tenen uns pisos buits que estan llogant a estrangers,Així tothom content", comenta, indignada.L'apunt de la Pepi té relació directa amb el que veu en Josep just davant del seu pis, darrerament. "Des de l'octubre, al pis de davant, ja han passat quatre llogaters diferents", comenta. També s'han trobat anuncis a portals immobiliaris online que detallen les noves tarifes amb què es plantegen les estades.però se sumen més de 5.000 euros entre fiances i honoraris. "Ells van comprar un edifici dedicat a l'habitatge i l'han desviat al mercat del turisme de pas", resol el llogater.Des de l'edifici desconeixen si l'estratègia de Lioness Inversiones es basa en un futur de lloguers de curta durada a tots els pisos, tan aviat com es vagin buidant, o si l'objectiu és una venda especulativa de tot l'edifici, després de fer obres als habitatges. "El que està clar és que no ens volen a nosaltres", insisteix en Josep. Els veïns que han denunciat el seu cas a la premsa el màxim que han aconseguit han estat són pròrrogues temporals del contracte, remarquen la Pepi i l'inquilí afectat. "A altres els han arribat a dir que els volen", afegeix.No és el cas d'en Josep. En cap moment ha aconseguit una oferta per normalitzar la seva situació i ara el seu cas obre als jutjats una nova etapa d'un xoc representatiu de la situació del mercat de l'habitatge a Barcelona , especialment a punts de reconversió urbanística com passa amb les superilles.per plantar cara a les dinàmiques disparades dels lloguers i als anomenats desnonaments invisibles. Al seu torn, Lioness Inversiones ha optat per vehicular la seva acció amb moviments als jutjats. Aquest diari s'ha posat en contacte amb l'empresa, però la companyia ha exposat que no faria declaracions, almenys, fins al dia de la vista judicial.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor