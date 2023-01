Saül Gordillo, destituït com a director del «Principal»

ja no és director del. El diari propietat del grup deha anunciat aquest dijous la seva destitució com a màxim càrrec del diari després de les denúncies de dues treballadores per agressions sexuals que s'haurien produït la mateixa nit, l'1 de desembre, a la discotecade Barcelona després delde l'empresa. La primera denúncia contra l'exdirector dei l'(ACN) es va fer pública a l'Ara el passat 21 de desembre davant els Mossos d'Esquadra. Segons aquesta primera treballadora, de 23 anys, Gordillo va començar a fer-li tocaments per dintre dels pantalons sense dir-li res. La jove es va quedar bloquejada fins que va aconseguir allunyar-se’n. Va patir un, tal com recull la denúncia als Mossos, i l’endemà va anar alL’agressió s’hauria produït a la, mentre demanaven una, poc abans de les tres de la matinada. La jove va allunyar-se plorant i amb, i li ho va explicar tot a una companya. La resta d’integrants de la redacció van anar apropant-se i se la van emportar fora perquè es calmés. Després va marxar encap a casa. Aquella setmana li van donar la Els Mossos van acabar imputant Gordillo per aquesta primera denúncia , però va quedar endesprés d'al·legar que anava molti que no recordava què era el que havia passat. El dia 22 de desembre declarava a la comissaria de la policia catalana al districte dede Barcelona i només un dia després es va fer pública la segona denúncia avançada per Ser Catalunya.Davant els fets, el grup presidit per l'empresariva apartar Gordillo amb unde vuit dies. A la vegada, va anunciar a través d'una notícia al Principal que s'activava elcontra les agressions dins la companyia i que es contractava unper garantir l'"acompanyament professional a totes les parts implicades". Finalment, totes aquestes decisions han derivat en l'acomiadament de Gordillo.

