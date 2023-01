Denuncien set supermercats per no abaixar preus tot i l'eliminació de l'IVA

L'eliminació de l'dels productes bàsics deixa la primera possible infracció., l'entitat en defensa dels consumidors, ha denunciat davant la(CNMC) vuit supermercats per no abaixar els preus d'aliments bàsics després que el govern espanyol els hagi passat delald'IVA.D'aquesta manera, segons expliquen des de Facua, les cadenes es queden el total del preu -abans se'ls hi restava el 4% d'aquest impost- i així augmenten el seu marge de beneficis. En concret, les cadenes denunciades sónEn concret, Facua detalla que ha revisat l'evolució dede 676 productes d'aquests supermercats entre els dies 30 de desembre i 3 de gener, just quan amb el canvi d'any es passava del 4% al 0% d'IVA. Arran de l'anàlisi, s'han detectat 52dels aliments bàsics coincidint amb l'eliminació d'aquest impost i fins i tot set preus s'han apujat.Lesmés destacades s'han produït a Dia, amb un total de 14, mentre que Carrefour queda en segona posició amb 14 i Eroski tanca el podi amb vuit. Per la seva banda, d'Alcampo s'han detectat sis preus irregulars, en el cas de Lidl sis, a Aldi cinc i a Hipercor només un.Cal recordar que la llei aprovada per la qual s'eliminava el 4% d'IVA delsdeia que la reducció de l'impost havia de beneficiar íntegrament alsense que això impliqués que es pogués augmentar elde les empreses. Precisament Facua recorda a les empreses que no poden apujar els preus ni mantenir-los, ja que l'IVA s'ha rebaixat, una mesura que es mantindrà almenys durant la primera meitat del 2023.

