Eldels contagis pera lasón causats per variants d'que ja són conegudes i estan circulant per, segons les dades presentades pela l'. En una reunió celebrada aquest dimarts, els científics xinesos han informat sobre algunes de les dades epidemiològiques del gran brot que s'està produint al país asiàtic.L'anàlisi de la Xina mostra un predomini dels llinatges d'òmicronentre les infeccions adquirides localment. En concret, aquestes dues variants representen el 97,5% de totes les infeccions locals, segons la seqüenciació genòmica. També s'han detectat altres subllinatges coneguts, tot i que "en percentatges baixos". "", ha aclarit l'OMS a través d'un comunicat.Així mateix, durant la reunió, científics dels CDC de la Xina han presentat dades genòmiques del que descriuen com casos importats i adquirits localment d'infeccions per SARS-CoV-2. Les dades presentades es basen enrecollits i seqüenciats a partir de l'1 de desembre. Només 95 estan etiquetats com a casos adquirits localment.En qualsevol cas, elde l'OMS ha reiterat la "", així com de compartir les dades de seqüències per comprendre l'evolució del SARS-CoV-2 i l'aparició de mutacions o variants preocupants. Al marge de la Xina, l'OMS ha instat tots els països que continuïn atents, vigilin i notifiquin les seqüències, i facin anàlisis independents i comparatives dels diferents subllinatges d'òmicron, en particular, sobre la gravetat de la malaltia que provoquen.

