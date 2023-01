Mor als 20 anys la influencer Elena Huelva, coneguda per la seva lluita contra el càncer

La influencer sevillanaha mort als 20 anys a causa delcontra el que lluitava feia anys. La jove va conquerir el cor dels internautes per la seva actitud positiva i el missatge de lluita que sempre va tenir com a bandera. Destaca el seu projecte "" que, a més d'un lema, també és el títol del seu llibre i de diverses iniciatives per a estendre la seva visió optimista de la vida.Diverses personalitats de l'esfera pública, com la catalanaes van solidaritzar amb l'Elena i van compartir part del seu viatge, posant cara a alguns dels projectes de la prolífica comunicadora. Amb 16 anys, ja li van diagnosticar el primer càncer a la pelvis i amb metàstasi als pulmons.Des d'aleshores, es va veure obligada a emprendre un llarg i dur viatge contra la malaltia que, tot i la seva edat, va enfrontar d'una manera exemplar. Mai va amagar la crua realitat del càncer -i concretament, l'infantil-, però sempre des d'una perspectiva optimista i d'amor a la vida. "", va comunicar poc abans d'acabar l'any 2022. "", va dir.L'Elena no és la primera influencer que ha perdut la lluita contra el càncer. El primer que va obrir camí en la divulgació sobre la malaltia i el dia a dia dels seus pacients va ser, a qui la leucèmia es va endur el 2017. També cal parlar del raperi del creador de contingut a TikTok i Instagram, que va morir aquest estiu. I molts d'altres que recorden que existeix aquesta realitat i inspiren al món.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor