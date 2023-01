La divisió al Partit Republicà provoca el caos al Congrés dels EUA

La inauguració del nou, elegit el 8 de novembre, ha estat unpel, que va obtenir una majoria molt estreta a la Cambra de Representants, la cambra baixa del legislatiu. Després de dies d'incertesa i tensió, el líder dels republicans, el conservador, no ha aconseguit en la primera votació ser elegit(president) de la Cambra per l'oposició d'unadel seu partit, que el considera massa moderat i representant de l'establishment de Washington. McCarthy ha obtingut només 203 vots, menys que el candidat demòcrata,, que ha assolit tots els del seu partit, 212. Hi ha hagutque han votat altres noms per no donar suport a McCarthy.Els republicans van guanyarper 212 dels demòcrates i hi ha un escó a cobrir per defunció. Els resultats van ser una gran sorpresa ja que la majoria d'enquestes assenyalaven una clara majoria republicana en un any d'inflació i baix índex de popularitat del president. Però al final, els demòcrates han conservat la majoria del Senat -la cambra més rellevant- i els republicans han entrat en una espiral de divisions internes.McCarthy porta temps mimant l'ala més dura dels seus. Ha conreat la simpatia de l'expresident. I ha fet algunes concessions als ultres, que exigeixen establir un mecanisme que faciliti una moció de censura per fer fora l'speaker. El dirigent conservador ha assegurat que farà una oposició intransigent a l'Administració Biden. Però durant molts anys la cúpula republicana ha alimentat els ressentiments dels sectors més extremistes, que han crescut i ara ja són incontrolables.La situació és gairebé. Cal anar fins a inicis del segle XX per trobar un speaker amb dificultats per ser elegit. Tot indica que es produiran noves votacions per elegir president de la Cambra, i no es pot descartar que McCarthy sigui al final elegit. Però el seu lideratge queda molt tocat i és probable que s'obrin nous noms per intentar reunir tots els vots republicans -al preu d'un enduriment de l'estratègia del partit-. Però tampoc es pot descartar que es conformi una nova majoria amb algun acord dels republicans i els demòcrates moderats.

