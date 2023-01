Catalunya acaba el 2022 amb la xifra més baixa d'aturats en 15 anys al desembre

, la xifra més baixa registrada en un desembre des de fa quinze anys. També suposen 22.820 persones sense feina menys que el 2021. Segons les dades del Ministeri de Treball, les persones desocupades han disminuït un 0,76% respecte del novembre, on va haver-hi un repunt de nous membres a l'atur. Durant l'últim mes de l'any,, amb 2.132 treballadors menys. Amb tot, el total d'empleats que cotitzen és de 3.615.780 treballadors, la xifra més alta en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004.Les cotitzacions han baixat després de tres mesos a l'alça. Si es compara amb l'any anterior, hi ha 96.649 empleats més (+2,75%). El desembre és un mes en què l’atur acostuma a reduir-se i, de fet, així ho ha fet en l'última dècada a excepció del 2020, quan es va disparar un 28,2% interanual pels efectes de la pandèmia. De la mateixa manera, des de 2013 l’afiliació ha crescut en els mesos de desembre, tret de 2019, en què va caure un 0,1%.El mercat de treball ha anotat descensos. En relació amb el novembre, la desocupació ha caigut amb més força a, amb una rebaixa de l'1,39% i de, on ha disminuït un 0,87%. També s'han registrat menys aturats a(-0,75%) i a(-0,30%).En el dotzè mes de l'any, Catalunya ha reduït l'atur a un ritme inferior a la mitjana estatal (-8,64%) i s'ha situat lluny de les comunitats amb més descensos les Illes Balears (-35,95%) o de la Comunitat de Madrid (-18,57%).i ha registrat una baixada de l'1,52% en relació al novembre. Pel que fa a la creació d'ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social s'ha paralitzat al conjunt de l'Estat amb 12.640 afiliacions més que al novembre i 471.360 més que els registres de l'any passat (+2,38%), segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. La mitjana d'afiliats a la Seguretat Social en el conjunt de l'any, 20.110.215, és la més elevada de la història.

