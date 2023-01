L'alerta xinesa obliga a reunir de nou el comitè científic de la Covid

Possibles noves sancions

Si alguna cosa hem après en els tres anys que fa que vivim en pandèmia és que el que passa a la, lloc d'origen del, és fàcilment traslladable a altres indrets del món. És per això que Occident mira de reüll l' alarmant repunt de contagis al veí asiàtic arran de l'aixecament de les restriccions de la famosa política de Covid zero del president. Mostra d'això és la decisió que ha pres ela Catalunya, quedesprés de mesos sense fer-ho. Ho ha avançat El Periódico, que també ha detallat que l'última trobada de l'òrgan va ser per donar la benvinguda al nou conseller de Salut,. Aleshores ja feia mesos que no es reunia.Segons fonts consultades pel mateix rotatiu si ara s'ha decidit fer una nova reunió és perquè es considera que la situació epidemiològica ha canviat. No obstant això, han assegurat, si més no dures -"perquè la població no ho entendria"-, però tampoc treure-les -com és el cas de les mascaretes al transport públic-.El que sí que hi ha és preocupació i, sobretot, han subratllat un interès superior per extremar la vigilància epidemiològica iDe fet, fa tot just uns dies, l'organisme europeu de salut pública () llençava un missatge tranquil·litzador i afirmava que la variant predominant ara per ara a la Xina fa mesos que corre pel continent i "no suposa un desafiament". No obstant això, tal com han explicat aquestes mateixes fonts,Hi ha diverses coses que provoquen una certa alarma de la realitat del país asiàtic. Una és la inexactitud d'aquesta realitat, ja que. L'altra és elaugment del virus, que ha enxampat la població amb una immunitat grupal baixa, però també amb fàrmacs menys eficaços que les vacunes de Pfizer i Moderna que es fan servir a la Unió Europea (UE) i als Estats Units.consultats pel rotatiu, quan el Govern va haver de tornar a confinar perimetralment el Segrià i l'àrea metropolitana de Barcelona per l'expansió del virus. Actualment, a la Xina circula una subvariant d'òmicron, la BF-7 , molt més transmissible, que encara que no és més greu, sí que té una certa "fuita vacunal".Tot i que a Catalunya i al conjunt de l'Estat la immunitat grupal és bona, el que preocupa a les autoritats és la. A casa nostra, és del 55% entre els més grans de 60 anys, un percentatge "millorable", segons ha reconegut aquest mateix dilluns la secretària de Salut Pública,, en declaracions a Catalunya Ràdio. En aquest sentit, alguns especialistes han assenyalat que una raó que explicaria les dades és que hi ha una part de la població que té la sensació que la pandèmia ja és cosa del passat quan han apuntat que, de fet, no ho és.

