Qui hi ha darrere de la Festa Anti-Reis de Manresa i per què ha aixecat una onada de comentaris racistes

L'espai popularorganitzarà la propera nit de dijous, vigília de la diada de, laa l'deamb música en directe, sessions de música enllaunada i el sorteig de la seva llumineta. No hi ha manifest ni s'ha explicitat cap reivindicació.Es tracta de la festa del projecte d'acompanyament i suport mutu dei obrirà les portes de l'ateneu el 5 de gener a les 11 de la nit. A 2/4 de 12 hi haurà l'actuació del grup, amb. A 3/4 d'1 de la matinada es farà el sorteig de lade l'espai. La festa continuarà a la 1 de la matinada amb la sessió dei acabarà a les 3 ambL'espai Al Qwa es reuneix de forma regular a, a la plaça Sant Ignasi, i forma part de lesde Manresa. Està organitzat per joves marroquins i per sectors anticapitalistes de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor