Èxit absolut d'audiència en la primera jornada de la, la lliga de futbol amateur organitzada peri amb la participació dels principals creadors de contingut de la plataforma. Des d'un estadi de futbol 7 habilitat al, la primera jornada del torneig -programada aquest 1 de gener- va arrasar entre el públic jove. Les xifres són molt rellevants per a un esdeveniment d'aquestes característiques: més d'un milió de dispositius (sumant tots els canals oficials que retransmetien la competició) es van connectar algun moment en els principals streamings.Són xifres atractives de seguiment. De mitjana, 301.000 dispositius connectats. Els més vistos van ser els canals d' Segons les dades de TVTOP España , més de 780.000 persones es van connectar de manera simultània en el minut d'or de la King's League per veure el partit entre(els respectius equips d'Ibai Llanos i The Grefg). La majoria dels creadors de contingut de la comunitat espanyola i llatinoamericana van veure en algun moment algun dels partits de la Kings League i van dir alguna cosa al respecte. En definitiva, van triomfar a tots els nivells.A les xarxes socials no es va produir un escenari diferent, amb centenars de milers de piulades des de les quatre de la tarda fins passades les deu de la nit, horaris de la primera jornada.de l'estrena d'un torneig que, si manté expectació, públic, contingut i frescor, pot suposar una revolució absoluta per als esports amateurs retransmesos en competicions per streaming. Aquesta és la intenció de Gerard Piqué, fundador i president de la lliga, que defensa a capa i espasa que el format pot ser un revulsiu per al món del futbol.Primer cal situar l'audiència en la selecció dels equips: a través d'una transparència envejable, els 12 equips que conformen la lliga han triat 10 jugadors amateurs d'una fornada d'. D'aquest volum de persones van sorgir-ne 120 futbolistes escollits que, independentment d'on, jugarien segur la Kings League. Després,, els 12 capitans de cada club havien de triar els integrants de la seva plantilla a través d'una selecció a l'estil draft, com a l'NBA. Però encara faltaven 20 jugadors, és a dir, dos per equip.Doncs d'això se n'encarregava cada capità, amb l'opció de poder escollir exjugadors professionals que estiguessin disposats a formar part de la competició. L'onzè jugador serà fix per a tota la temporada (en el club que l'hagi fitxat) i és escollit a dit per cadascun dels presidents. El dotzè, en canvi, farà una rotació cada jornada. Aquests són: Raúl Tamudo i Chicharito Hernández / Javier Espinosa: Jonatan Soriano i Nando Quesada: Juanma González i Rubén de la Red: Ricardo López i Alberto Bueno: Ferran Corominas i Kun Agüero: Victor Alfaya i Joan Capdevila: Joan Verdú i Carles Planes: Chelito Delgado i Jordi Campoy: Alberto Lopo i Borja Criado: Dídac Vilà i Pol Marcó: José Juan i Gómez Nauer: Koko DC i Carlos CastroPel que fa al funcionament de les jornades, és simple. Ho fan com a les competicions suïsses: tots els 12 equips s'enfrontaran als onze rivals, una vegada cada cap de setmana, de manera consecutiva. Una altra sorpresa ha estat la tria dels locutors:, conegut per la comunitat dels eSports; i, locutor i imitador de RAC105 i RAC1. Tots dos van passar un càsting d'un centenar de persones.Piqué aprecia l'espectacle (a nivell audiovisual i esportiu) més que ningú, com ho ha demostrat des que es va anunciar la competició. Dies enrere, el president de la lliga va anunciar la introducció d'dels equips en ple partit. Hi ha diverses cartes que ho condicionen tot: un penal gratuït, que un gol valgui per dos o altres elements. Aquí les podeu veure totes.A més,per votació popular quines normes volien perquè s'implementessin de manera general en tots els partits de les dotze jornades i els posteriors playoffs:en el cas que hi hagi tanda de penals, es xutaran des del mig del camp amb el format de fer un u contra u amb el porter.es juga amb fora de joc, com en els partits professionals.se serveix de banda amb les mans, com els partits professionals.els canvis són il·limitats.les amonestacions, com en els partits professionals, són amb targeta groga i vermella.el servei inicial, com en el waterpolo, es fa corrent cada equip des de la seva pròpia porteria.es permeten els dorsals del 0 al 99.mantenir les altes audiències durant els diferents caps de setmana en què els partits (tots celebrats en diumenge) col·lideixin en obert amb partits professionals; la creació de contingut al voltant dels clubs i els seus capitans; i l'afició que es vagi creant al voltant dels jugadors i els equips. Per ara, els elements hi són i lCaldrà veure si guanya o, directament, arrasa.

