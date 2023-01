Els centres educatius incorporen gairebé 4.000 docents entre aplaudiments i crítiques pel moment triat

Mantenir horaris i fer menys vigilàncies de pati

Una bona mesura en un "temps desafortunat"

El Clam Educatiu veu les bondats de la mesura, però critica el moment

Raons per no reduir-se l'hora

USTEC critica que les dotacions s'han calculat a la baixa

Educació acompanyarà els centres que no apliquin la mesura

Un total deals centres del país per fals professionals pactada amb els sindicats al setembre. Des de l'anunci de la mesura, els agents implicats han fet unade l'increment de la plantilla, però les crítiques també s'han deixat sentir pel moment en què es posa en marxa. En concret, s'incorporen 1.431 docents a primària i 2.135 a secundària. Els directors i directores consultats per l'ACN parlen de laper haver de refer horaris i del fet que la mesura no permetrà a la pràctica més temps de treball en equip, tot i que reconeixen que disposar de més personal és sempre positiu.Una de les retallades que va afectar el col·lectiu docent ara fa uns 10 anys va ser l'increment de les hores lectives. La reversió d'aquesta retallada va serdurant les vagues del curs passat. Finalment, el Departament d'Educació i els sindicats van arribar a un acord al setembre per reduir l'hora lectiva als docents aquest curs, però a partir de gener. D'aquesta manera, a partir del segon trimestre, els mestres de primària passaran de fer 24 hores de classe a l'aula a fer-ne 23, i els professors d'ESO en faran 18, i no 19 com fins ara.Educació ha defensat en tot moment que s'ha fet un acompanyament als centres per poder reorganitzar-se amb els nous recursos. Entre les recomanacions de la conselleria hi havia intentar no substituir tutors ni mestres especialistes, i fins i tot superar el 10% de docents amb mitja jornada en un mateix centre si feia falta. L'objectiu eraA més a més, el departament liderat per Cambray va assegurar que donaria "màxima flexibilitat" als centres.Finalment, lesper incorporar han estat mestres generalistes i de pedagogia terapèutica a primària i especialistes d'anglès a secundària. En concret, a l'educació primària s'han demanat 646 mestres de l'especialitat de primària, 267 de pedagogia terapèutica i 180 d'anglès. A l'ESO, la majoria de centres han optat per professorat d'anglès (241), seguits dels d'orientació educativa (194), ciències socials (185) i tecnologia (151). D'altra banda,(67%)i que ara completaran la seva jornada o bé allargaran una substitució.La directora de l'escola Fort Pienc de Barcelona,, ha assegurat a l'ACN que la incorporació de més docents és un "guany" i, tot i les crítiques per com s'ha fet la gestió, deixa clar que. En el seu cas, al gener s'incorpora una nova docent. Malgrat això, per decisió de tot el claustre no modificaran els horaris, sinó que l'hora reduïda es traduirà en deixar de fer dues mitges hores de pati, que ha recordat que també és horari lectiu. Això permetrà que amb la docent de més amb la que comptaran es pugui, de tal manera que hi haurà més temps amb dues professionals a l'aula.A més a més, Mateu ha destacat que aquest ha estat un acord del seu centre, on, per contra,A banda d'això, han seguit la indicació del Departament d'ocupar a plaça amb una persona que estava fent una substitució al centre. La directora ha apuntat que hi ha unai ha afirmat que cada cop hi ha més diversitat d'alumnat. En aquest sentit, ha asseverat que si es pregunta a molts docents, preferirien tenir més hores de suport per poder atendre la gran diversitat que han d'atendre en el dia a dia.Pel representant de secundària a la Junta Permanent de Directors de Catalunya,, l'alliberament d'una hora lectiva del professorat suposa donar resposta a una. "Fa anys que fem una hora de més", ha recordat. De tota manera, el fet que comenci a aplicar-se a partir del gener és "desafortunat" perquè implica unadels centres i organitzar els horaris "a correcuita".Cumeras ha recordat que, i per això no es podran modificar assignatures que ja s'imparteixen. Malgrat tot, caldrà que els professors redueixin una hora lectiva i això vol dir que hi ha. "Es fa impossible cobrir una hora de cultura clàssica o dues de francès a la setmana", ha afegit el representant de secundària. La dificultat per trobar docents de determinades assignatures encara es complica més en l'àmbit de la(FP). "Hi ha centres que tenen només un professor d'una matèria, com es cobrirà aquesta hora?", es pregunta Cumeras.Malgrat tot, el director ha insistit que creu que és una bona mesura i que s'hauria d'haver aplicat fa temps. "La resta de l'Estat ja ho fa i això no vol dir que deixem de treballar una hora". De tota manera,, quan es facin "números per repartir les hores lectives". En el moment de fer el còmput definitiu, els equips directius ja organitzaran "el repartiment d'hores correctament" en lloc de fer-ho sobre la marxa com passarà aquestes vacances de Nadal.Un dels col·lectius de docents que ja va alertar que veia les bondats de la mesura, però no del moment va ser el Clam Educatiu., una de les seves impulsores, ha subratllat que arriba en un moment "poc adient". Viñas ha opinat que hi ha certa improvisació darrera de la mesura i ha constatat que hi ha molta disparitat a l'hora d'aplicar-la.En el cas del centre que ella dirigeix, l'Institut Escola El Til·ler de Barcelona, tindran un docent més a primària i mitja dotació a secundària. En el cas d'infantil i primària encara no havien acabat de reformular com ho farien quan va acabar el trimestre, i en el cas de secundària havien demanat un especialista d'anglès. En tot cas, ha lamentat que, ja que cada docent tindrà una hora més de manera individual. "No ens permet que hi hagi grups de docents que puguin parlar, reflexionar o repensar projectes educatius", ha comentat. Finalment, Viñas ha proposat a Educació i sindicats que es faci una valoració de com s'ha aplicat la mesura en la totalitat dels centres.En el cas de l'institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) han decidit no reduir-se ara l'hora lectiva. Dos docents del centre han explicat el perquè de la decisió.ha defensat que l'organització del curs es fa a l'estiu i veu un "despropòsit" haver-ho de refer a mig curs. A més a més, ha alertat queDes del centre, docents han impulsat unon detallen aquests arguments i defensen que no es pot fer la feina ben feta amb aquestes "improvisacions". La seva companyaha explicat que al gener arribaran al centre cinc professors nous que seran "molt benvinguts" després d'anys de retallades. I ha afegit que tindran feina "de sobres" perquè s'han incrementat les necessitats i la diversitat per atendre a l'aula. Això, però, no es traduirà en reduir una hora lectiva als docents, sinó que-la decisió és individual- durant sis mesos. "Ho seguirem fent perquè és el nostre compromís amb les famílies i perquè els nostres alumnes es mereixen el millor", ha declarat."No és el què, és el quan", ha insistit Monfort.Des del, USTEC, han admès que la mesura s'aplica en un moment "molt poc adient", tot i que han subratllat que és la reversió d'una retallada que suposa un. La seva portaveu,, ha detallat que van estar batallant perquè la reducció de l'hora lectiva s'apliqués el setembre del 2022 i no el gener del 2023, però que Educació no ho va acceptar. A banda d'això, ha reconegut la feinada "impressionat" que s'ha hagut de fer des dels centres i els "problemes" que ha ocasionat l'aplicació a mig curs.A més a més, ha criticat que suposa la. I és que des del sindicat han insistit que les 3.566 dotacions no cobreixen totes les hores alliberades amb la reducció de l'hora lectiva per als docents i que hi haDes d'USTEC han reclamat aquests mesos que es cobrissin "totes les hores", i la seva portaveu ha assegurat que això es podria haver fet si no s'hagués aplicat el càlcul d'acord amb el decret de plantilles que utilitza Educació habitualment. USTEC els va demanar que fossin "generosos" en els càlculs, però Segura ha asseverat que "no han volgut de cap de les maneres".En un comunicat posterior al manifest del Gabriela Mistral, Educació va assegurar que acompanyaria els centres que detectés que no aplicaven la reducció de l'hora lectiva perquè ho facin. "Ningú els pot negar aquest dret", assegurava la conselleria, que confiava en els equips directius a l'hora d'aplicar l'adaptació d'horaris. A banda d'això, va recordar que els criteris eren "molt flexibles".

