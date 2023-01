Lula da Silva jura el càrrec com a president del Brasil i envia Bolsonaro al passat

Luiz Inácio Lula da Silva ha jurat aquest diumenge el seu càrrec com a 39è president de la República del Brasil, en la culminació d'una cerimònia d'investidura que marca el començament del seu tercer mandat al capdavant del país i tanca l'etapa de l'ultradretà Jair Bolsonaro al capdavant del país.



Lula ha signat amb un bolígraf que va rebre el 1989 d'un assistent en un míting a l'estat de Piauí i amb què ha volgut recordar els residents d'aquesta població. Al seu costat, també ha jurat el càrrec Gerardo Alckmin com a vicepresident, en una sessió que ha començat amb un homenatge a l'astre del futbol Pelé, mort aquesta setmana als 82 anys.

El camí de Lula en el seu retorn a la presidència no ha estat senzill, amb una victòria electoral ajustada contra Bolsonaro , que va amagar de no acceptar el resultat. Lula ja va governar el Brasil durant dos mandats,, anys durant els quals va elevar la presència internacional del gegant sud-americà, simbolitzada en uns inèdits, i va adoptar mesures per mirar de combatre la pobresa i reduir la desigualtat.