Junts i Govern pacten destinar més de 80 milions extres per al català als pressupostos

han arribat a und'euros els recursos destinats al foment i la protecció del català. Així ho ha avançat la portaveu del partit,, en una entrevista a l'agència EFE. Es tracta del primer acord sectorial al qual arriba l'executiu català amb Junts en el marc dels pressupostos de 2023. No obstant això, Sales ha matisat que encara hi ha molts aspectes dels nous comptes per negociar.Les converses amb el Govern en minoria d'ERC han tingut com a pal de paller elque Junts va posar sobre la taula, segons assegura la portaveu, que considera "" dirimir si el seu partit votarà "sí", "no" o "abstenció" als pressupostos de la Generalitat per 2023, en un moment en què esperen més documentació per tirar endavant.Sigui com sigui, ja es pot parlar d'avenços significatius. "Fruit de les reunions amb el Govern, hem vist que", ha explicat Sales, que és professora de català, a EFE. Si bé, ha insistit a recalcar que aquestes passes endavant nodel suport de Junts als comptes d'Aragonès.En aquest sentit, Sales ha citat la fiscalitat, l'educació, l'escola concertada, les ajudes a les empreses per pal·liar l'increment de preus de l'energia i els recursos territorials com els fronts en què les posicions entre els dos interlocutors estan més allunyades. L'equip negociador de Junts, liderat per, haurà d'intentar desencallar la negociació d'aquests aspectes en les "".

