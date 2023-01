Unes 120.000 persones reben el 2023 a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona

L' avinguda Maria Cristina ha recuperat la festa de benvinguda del nou any després de la pandèmia. Uneshan seguit l'espectacle de focs artificials i campanades de llum organitzat per l'Ajuntament de Barcelona des de la plaça Espanya.L'espectacle va començar una hora abans de la mitjanit. Posteriorment, es va oferir un muntatge de la companyia francesadirigit per Christophe Berthonneau, i dedicat a l'agermanament entre pobles i la crida a l'entesa. Els principals protagonistes de la nit van ser els més de 200que van sobrevolar el cel de la capital catalana durant 12 minuts.El dispositiu policial a la zona ha comptat amb controls d'accés per evitar l'entrada de vidres i armes blanques , davant l'allau d'incidents d'aquest tipus dels últims mesos. Amb aquesta xifra d'assistència s'ha superat en 30.000 el total d'espectadors que s'hi van apropar el 2019, l'any previ a la pandèmia, en què van assistir 94.000 persones.

