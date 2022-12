Cap d'Any amb nou rècord de calor a Barcelona

Temperatures més altes a l'Observatori Fabra (desembre 1994-2022) 31 de desembre de 2022: 22,4 ºC

25 de desembre de 2022: 22,1 ºC

24 de desembre de 2022: 21,7 ºC

16 de desembre de 2015: 20,6 ºC

30 de desembre de 2020: 20,4 ºC

Un 2022 excepcional

Menys calor que per Nadal

El 24 de desembre van ser 21,7 ºC, el dia de Nadal 22,º1 C i per Cap d'Any s'ha arribat a 22,4 ºC. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades des del 1914, ha polvoritzat tres vegades en una sola setmana la temperatura més alta assolida mai un desembre. La cirereta a un any històric tan termomètricament com per una sequera que deixa dèficits hídrics del 40-50% a bona part del país El 16 de desembre de 2015 era fins a enguany el dia de desembre més càlid de la història contemporània a Barcelona. Els 20,6 ºC de màxima semblaven un registre inabastable, però un 2022 excepcional l'ha aconseguit batre fins aDesprés del 24 i el 25 de desembre, aquest 31 de desembre el mercuri a l'Observatori Fabra s'ha enfilat fins als 22,4. Són, en un any on s'han batut rècords de calor en la gran majoria de mesos.De fet, ladel 2022 han estat, esmicolant el rècord del 2020 (16,3 ºC) i superant en més de tres graus la mitjana històrica (14,9 ºC). El gràfic elaborat per BTV arriba a semblar un error... però no ho és.Tot i que a Barcelona s'ha assolit un rècord històric, no ha estat així a la resta del país on per Nadal es van enregistrar temperatures d'escàndol com els. De fet, cap observatori del Servei Meteorològic de Catalunya ha arribat avui a 23 ºC, però sí que en diverses localitats del litoral i prelitoral s'han superat els 22 ºC.Destaca els(22,8 ºC),i l'(22,5 ºC), Anglès (22,4 ºC) i Parets del Vallès (22,2 ºC). A Castellbisbal, la Bisbal del Penedès i Torroja del Priorat, entre altres localitats, també s'ha arribat al llindar dels 22 ºC.Unes temperatures que anticipen una–més pròpia d'avançada primavera que del pic de l'hivern- i que no es repetiran els propers dies. El 2023 començarà encara amb ambient relativament càlid, però a mesura que avanci la setmana hi haurà una certa normalització.

