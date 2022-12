Cristiano Ronaldo fitxa per l'Al Nassr de l'Aràbia Saudita

Ja és oficial:jugarà a l'de l'Aràbia Saudita fins al 2025. El cinc vegades guanyador de la pilota d'or abandona així el futbol de primer nivell i inicia una aventura lluny dels focus després de marxar per la porta del darrere del Manchester United, amb qui va acordar la rescissió del seu contracte a inicis del Mundial.. La visió amb què treballa l'Al Nassr és molt inspiradora i estic emocionat". Aquestes han estat les primeres declaracions de l'astre portuguès una vegada s'ha fet pública la seva nova destinació. Des de finals de novembre, diversos mitjans especulaven amb aquest traspàs, que s'ha acabat confirmant ara que obre el mercat d'hivern.[noticiadiari]2/250120[/noiticiadiari]El jugador de Madeira va viure una segona etapa turbulenta amb els diables vermells, ja des d'abans de l'arribada del tècnic holandès, amb qui no va acabar de trobar d'entendre's. Ronaldo volia jugar la lliga de campions, per la qual el seu equip no s'havia classificat. Va voler sortir al mercat d'estiu, però no li va ser possible. Des d'aleshores, li havia costat guanyar-se un lloc en els onzes titulars i, fins i tot, havia estat apartat per abandonar l'estadi abans d'hora i negar-se a sortir com a substitut quan faltaven tres minuts pel final d'un partit.

