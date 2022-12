procedents de Marsella i Tarragona, estaques en un prat de la Cerdanya per undel Segre al Llobregat, pregàries del bisbe i d'un conseller postcomunista per demanar pluja i una inversió d'urgència de 500 milions d'euros per evitar talls en el subministrament d'aigua de boca. Podria ser l'de la Catalunya de mitjans del segle XXI assotada per l'emergència climàtica, però van ser situacions reals viscudes fa pocs anys El país va viure lade la història contemporània entre la tardor del 2006 i la primavera del 2008. Els embassaments es van situar al 20% i es van disparar les tensions polítiques i territorials. Podríem arribarQualsevol predicció seria més pròpia d'un vident que d'un periodista. Tanmateix, hi ha algunss més enllà que els pantans de les conques internes estan al 31% (i baixant). La sequera de fa quinze anys va redoblar l'aposta per la. Es va accelerar la planta del Prat de Llobregat i es va duplicar la capacitat de la de Blanes. Juntament amb l'aposta per la regeneració i la recuperació d'aqüífers han permès diversificar notablement les fonts d'abastament.Ara bé, la realitat és que el 2022 es va tancar amb unentorn del 40 %. Que des de l'estiu bona part del centre i del nord de Catalunya ja pateix lesi que al novembre s'hi va afegir l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, ja són 26 comarques, 550 municipis i 6,7 milions de persones les afectades per l'alerta de sequera . Una situació que afecta bàsicament al sector agrícola – molt preocupat pel que pot passar a la primavera -, reg de jardins i usos recreatius, entre altres.Són, això sí, unes restriccions que la gran majoria de ciutadans no noten, però que contrasta amb la realitat de desenes de pobles que de manera puntual o prolongada s'han quedat sense aigua de boca fos per l'assecament de pous o dipòsits, per la presència de pesticides o per l'increment de concentració de contaminants naturals com l'arsènic Sense reserva de neu al Pirineu Oriental, potser caldria tornar aper tal que aquesta previsió esdevinguigràcies a les. Així es va solucionar la sequera del 2006-2008.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor