Ayuso reacciona per la seva banda a l'increment de casos a la Xina: protocol Covid i reforç del Zendal

El món s'està blindant davant lapel temor a una nova onada de, ara que el gegant asiàtic ha abandonat la seva estratègia dei els seus hospitals estan col·lapsats per l'allau de contagis. Si bé, Espanya i la majoria de la Unió Europea han decidit romandre a l'expectativa abans de prendre decisions dràstiques. Si bé, la presidenta de la Comunitat de Madrid,, ha decidit tirar pel dret i ha ordenat un paquet de mesures, contradient el govern de l'Estat.Ayuso ha recuperat aquest dijous elde gent gran i ha manatper protegir-se davant un hipotètic increment de contagis. Així ho ha anunciat amb una piulada a Twitter, en què ha instat l'executiu dea seguir el seu camí i establir controls als vols procedents de la Xina.En aquesta mateixa direcció, el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid,, ha escrit una carta a la titular de Sanitat,, demanant que intensifiqui la vigilància a l', així com altres mesures de prevenció. El ministeri, però, ja ha comunicat que no exigirà tests als viatgers procedents de la Xina i que no seguirà les passes dels Estats Units i Itàlia Si bé, posteriorment a l'anunci d'Ayuso, el Sanitat ha convocat els governs autonòmics el matí d'aquest divendres 30 de desembre arran de l'increment dels contagis de Covid-19 a la Xina. Serà aleshores quan se celebrarà una reunió de la, segons han avançat diversos mitjans.

