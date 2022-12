Pagar menys si se separa millor

El pagament per generació es tracta de traslladar en l'àmbit dels residus el principi ambiental de qui contamina, paga.

Pagar per les bosses utilitzades

La taxa justa ens ha permès que la resta deixi de ser un cul-de-sac on es pugui tirar el que es vol. Conchi Ramos | Tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Argentona

A Catalunya hi ha set municipis amb pagament per generació: tots tenen una recollida selectiva entre el 75% i el 92%

Pagament per generació voluntari a l'Alt Urgell

La Conca de Barberà també hi acabarà apostant

El pagament per generació serà més just per qui fa bé les coses. Marc Roca | Conseller comarcal d'Acció Climàtica de la Conca de Barberà

Un sistema imprescindible, segons l'Agència de Residus

El pagament per generació és un mecanisme econòmic i fiscal que incentiva la prevenció i la correcta separació en origen. Isaac Peraire | Director de l'Agència de Residus de Catalunya

Laha estat tradicionalment un dels grans debats en l'àmbit municipal. En un context on els sistemes eficients de recollida s'estenen cada vegada més – a Catalunya ja hi ha 303 ajuntaments que han implementat el porta a porta -, comença a prendre força la possibilitat d'aplicar unaI és que cal fer-se una pregunta: per què si gastem més electricitat o aigua paguem més i, en canvi, el si generem més deixalles o menys el cost és el mateix per a tothom? Per això i, sobretot, per la necessitat d'augmentar el percentatge de recollida selectiva – la Unió Europea fixa un 55% per a l'any 2025 - i produir menys residus, els consistoris comencen a apostar pelPerò, què vol dir pagar per generar? Doncs es tracta de traslladar en l'àmbit dels residus el principi ambiental de. Un model que premia aquells ciutadans que separen correctament i que generen els residus. Com? Reduint la taxa.Aquest sistema, encara poc estès a Catalunya, no és gens nou al conjunt del planeta. De fet, es va començar a aplicar a principis del segle XX als. Ha crescut de manera sostinguda i actualment l'apliquen entorn d'un terç de poblacions i també de les grans ciutats. És el cas de Seattle, a l'estat de Washington, amb més de 730.000 habitants i un sistema de recollida selectiva amb pagament per generació. A Europa, el model és especialment popular ai al nord-est d'A l'estat espanyol,va ser el municipi pioner el 2003, però va acabar abandonant-lo.(Mallorca) ivan ser els següents en implantar-ho el 2010. La població del Maresme ha esdevingut un referent, ja que amb més de 12.000 habitants aconsegueixen una separació dels residus que s'acosta alDes de l'es mostren orgullosos d'haver implantat la taxa justa ja fa dotze anys. Inicialment, es va començar al nucli urbà i a la urbanització de Madà, fet que suposava a 75% de la població. El 2017, finalment, es va ampliar a la totalitat dels veïns del municipi.Hi ha dos sistemes, un per a les empreses i un altre per a cases particulars. En els dos casos, es paga més en funció de laque es necessitin. Les activitats econòmiques paguen una quantitat fixa al mes en funció dels metres quadrats de l'establiment i una part variable depenent de les bosses de resta i envasos que els calguin, i que han de comprar en botigues col·laboradores.En el cas dels particulars, l'Ajuntament estableix, que varien en funció de les persones empadronades a cada habitatge. El primer és fins a dues persones i tenen un màxim de 10 bosses de rebuig l'any, amb un cost de 114 euros de taxa d'escombraries. Aquest import s'eleva als 124 euros per aquells habitatges entre 2 i 4 persones empadronades i que compten amb 20 bosses de rebuig. La taxa més cara és de 134,25 euros, per a habitatges amb cinc persones o més empadronades que disposen de 25 bosses de resta per tot l'any.Ara bé, si els veïns necessiten més bosses de rebuig les poden anar a comprar, però el cost no és menor. En concret, una de 35 litres costa 65 cèntims cadascuna i es venen amb lots de deu. Si se'n necessita una de 100 litres, el preu s'enfila fins als 2,05 euros.La tècnica de Medi Ambient d'Argentona,, assenyala que es pretén conscienciar a la ciutadania de la importància de separar i que la resta sigui “una fracció més i no un cul-de-sac on es pugui tirar el que es vol”. Els resultats són evidents: només un. Ramos es mostra convençuda que la taxa d'escombraries a Argentona està per sota de molts municipis i recorda que ja inclou tot el procés de tractament i recollida, cosa que no passa en altres ciutats.A banda d'Argentona, a Catalunya hi ha sis municipis més que ho apliquen, tots amb percentatges de recollida molt per sobre de la mitjana catalana. Es tracta de(82%) al Pla de l'Estany,(92%) al Gironès,(77%) i(87%) a la Selva, així coma la Ribera d'Ebre (75%). Miravet, a la mateixa comarca, ho va aplicar del 2011 a 2019, però un canvi en el govern municipal va fer que se suprimís.Ben aviat, hi hauràque aplicaran conjuntament la taxa justa. I és que elha aprovat aplicar-la a Carme, Capellades, Castellolí, Jorba, el Bruc, els Prats de Rei, la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt i Sant Martí de Tous, on ja apliquen amb èxit el porta a porta. Es començarà a comptabilitzar fiscalment a partir de l'1 de gener de 2023, si bé el primer rebut no s'emetrà fins al 2024, deixant un període de prova inicial. S'aplicarà un import fix i un altre de variable, en funció de la quantitat de deixalles que es generin.També serà una realitat a la. Aquest municipi delnomés va separar selectivament el 41% dels residus el 2021. L'abril passat va implementar el porta a porta i, coincidint amb el canvi de l'any, començarà a llegir els xips dels cubells . Entre altres, es preveu unade la taxa als habitatges que aportin fracció orgànica un mínim de 40 vegades l’any, mentre que s’aplicarà un recàrrec d’un 15% a aquells que facin menys de 10 aportacions.Una altra fórmula d'aplicar el pagament per generació el trobem a la. Es tracta d'un organisme creat el 1982 anys per gestionar els residus dels municipis del nord de l'Si fa 40 anys s'encarregava de dipositar la brossa en un abocador, ara ha passat el pagament per generació voluntari alsque gestiona (Alàs i Cerc, Arsèguel, Cava, Estamariu, Josa i Tuixent, Montferrer i Castellbó, Pont de Bar, Ribera d'Urgellet, la Seu d'Urgell, Valls de Valira i Vansa i Fórnols).En aquest cas s'ha optat per donar l'als veïns de separar millor a canvi d'una rebaixa, que pot arribar als. S'han d'inscriure a l'ajuntament i, després d'unes comprovacions, reben un missatge que els permet baixar una aplicació al mòbil.A partir d'aquell moment, cada vegada que vagin al contenidor d'una fracció s'han d'identificar. Les dades queden registrades i es pot comprovar el que ha separat cada veí i rebaixar el cost de la taxa. Des de la mancomunitat reconeixen que estan contents i que ha tingut bona acceptació entre els 16.000 veïns d'aquest territori.La Conca de Barberà s'ha convertit en la comarca que millor separa , passant en dos anys de. Tenen clar que el pagament per generació “és el camí a seguir” i donen per fet que serà el nou pas. En aquest sentit,, conseller comarcal d'Acció Climàtica, reclama que es facin polítiques decidides cap a aquest model perquè és la fórmula definitiva per implicar tota la societat. “Serà més just per qui fa bé les coses”, remarca.Roca també és alcalde de, un petit municipi de 250 habitants on superen el 82,5% de recollida selectiva, apostant per contenidors tancats amb xip. La taxa d'escombraries és de 120 euros l'any –amb dos rebuts de 60 euros- i un increment del 8%, per sota de molts altres municipis que han arribat al 20%. Tanmateix, són conscients que no és just que es pagui el mateix, independentment del comportament individual.Qui també té clar el pagament per generació és l'alcalde de. La capital de la Conca de Barberà ha actuat d'exemple a la comarca, primer amb una prova pilot del porta a porta el 2018 i ara perseguint els veïns amb mal comportament ambiental a la zona d'emergència. Per tot plegat, es tracta de laamb més d'un 78%.L'té clar que amb el sistema tradicional de contenidors oberts a la via pública no es pot arribar als objectius que fixa la Unió Europea: 55% de reciclatge per al 2025 i 60% per al 2030.En aquest sentit,, director de l'ARC, apunta que els municipis han d'apostar primer pels sistemes de recollida eficient –siguin porta a porta o contenidors intel·ligents-. Els resultats són clars i hi ha quasi 20 punts de diferència : 65,4% de mitjana amb porta a porta i 46,2%, sense. Ara bé, Peraire aposta per complementar-ho amb la taxa justa com a “mecanisme econòmic i fiscal que incentivi la prevenció i la correcta separació en origen” de les deixalles.De fet, l'Agència de Residus de Catalunya ha participat entre el 1999 i 2022 al projecte europeu RethinkWASTE , per tal de fomentar el pagament per generació. A partir de diversos casos pilot –entre els quals quatre municipis catalans- es pretenia donar eines a centenars d'ajuntaments europeus per poder abordar el necessari canvi de model de gestió.A Catalunya s'ha treballat a, que ha aprofitat el projecte per implantar el porta a porta, com a pas previ al pagament per generació l'any 2024. També implementaran una taxa justa–que ja separa per sobre del 91%- i, després d'instal·lar contenidors intel·ligents per a les fraccions orgànica i resta. Finalment,l ha apostat per àrees d'aportació i el foment de l'autocompostatge casolà per gestionar la fracció orgànica.El pagament per generació hauria de viure una gran empenta amb la. En aquest sentit, l'avantprojecte preveu, entre altres, l'adopció de sistemes de recollida més eficients, la millora de la transparència amb relació al cost de la gestió dels residus, assumint i visibilitzant l’encariment, per la via de la fiscalitat, del cost de la gestió en abocadors i incineradores, intensificació de les estratègies de fiscalitat que gravin les opcions de gestió ambientalment i també l'o de fiscalitat justa.“Es pretén incentivar a la ciutadania a separar correctament els residus i fer més transparents els costos de no fer-ho”, conclou el director de l'ARC.