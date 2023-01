Radiografia de l'empleat públic: quants n'hi ha i què fan? En són molts?

Quants empleats té cada administració a Catalunya, en quins àmbits i amb quina vinculació?

Un cop més, elshan tornat a ser notícia en diversos moments de l'any. Ja sigui per vagues sectorials a la sanitat i l', l'avenç en el procés d'estabilització dels interins o pel recent anunci conforme els funcionaris estatals seran avaluats anualment . Ara bé, què se'n sap realment dels treballadors de l'administració? Quants en són i què fan? A la resta de l'Estat i d'Europa n'hi ha més o menys? Quin tipus de vincle laboral tenen?A Catalunya, hi ha, però de perfils n'hi ha de molts tipus. Així, la majoria treballen per la(un 60%), mentre que una cinquena part ho fan pels. Molt per darrere, tant l'Estat com les diversespúbliques tenen uns 25.000 treballadors cadascun al país, per davant delsi altres òrgans supralocals com mancomunitats o l'Àrea Metropolitana (uns 13.000) i les quatre(poc més de 6.000).No hi ha dades de l'administració de l'Estat pel que fa a vinculació laboralAra bé, malgrat que a vegades s'utilitza el terme de "" per fer referència a tots els empleats públics, la realitat és ben diferent, ja que escassament un 40% ho són, uns 140.000 (sense comptar la plantilla de l'administració de l'Estat, d'on no es disposa de dades). En canvi, uns 75.000 són interins, treballadors que ocuparien places reservades per a funcionarisfins poder convocar les oposicions corresponents. Aquesta temporalitat, però, sovint s'allarga uns quants anys, cosa que ha comportat un revés europeu que ha obligat al procés extraordinari d'estabilització.A banda, prop d'un altre 40% d'empleats públics té una relació laboral via, com la del sector privat, dels quals prop de dos terços sóni l'altre terç,. Es tracta d'una fórmula molt limitada a la Generalitat estricta, però majoritària a les seves empreses i altre, així com també afecta a quasi la meitat dels treballadors del món local i a la majoria dels casos a les universitats, si s'hi computa la figura especial del professor. Finalment, també hi ha(càrrecs de confiança), d'elecció sovint més discrecional per part dels governants. La figura del treball per a tota la vida al sector públic després d'una oposició, per tant, no és hegemònica.De la mateixa manera, sovint l'arquetip que s'imagina a l'hora de pensar en un empleat públic és el de l', fins i tot a vegades vinculat pejorativament a la. I malgrat que un 44% efectivament es dediquen a l'àmbit de l'administració i serveis, això es deu a que és la tasca que més recursos requereix a ajuntaments, consells comarcals i diputacions. En aquesta categoria, a més, també s'hi inclouen prestadors de serveis com, cuidadors de, mestres deo el personal del. Així i tot, a la Generalitat només representen un de cada quatre empleats, ja que la majoria sónA nivell territorial, quin és el municipi amb més empleats públics? Destaca clarament, amb 260 per cada 1.000 habitants o, el que és el mateix, un treballador de l'administració (no necessàriament resident al poble) per cada quatre veïns. Com pot ser això? Bàsicament, per la presència dels. Ocorre un fet similar al, on la presó deel catapulta en segon lloc. Per evitar aquests biaixos, és més útil analitzar millor la ràtio d'empleats del mateix ajuntament o, millor encara, els dedicats específicament a l'administració i serveis (alguns tenen, per exemple, i això distorsiona les dades). Es pot fer als següents mapa i taula.No es computen els possibles treballadors de consells comarcals, diputacions o administració de l'EstatEn tot cas, cal tenir en compte que la xifra d'empleats que apareix representa la quantitat de persones que treballen a cada municipi, independentment de la quantitat d'hores que ho facin. Per això, hi ha casos curiosos com el de, un poble de lade 52 habitants i amb 5 empleats a l'Ajuntament. Un de cada deu veïns treballa al consistori? No, en realitat és un miratge, ja que, segons indica l'Ajuntament a aquest mitjà, es tracta d'unaa un terç de jornada, una administrativa a mitja jornada i tres peons a temps parcial que, entre tots, sumen menys d'una jornada completa. Un d'ells, de fet, només hi dedica dues hores i mitja a la setmana per netejar l'edifici. Compte, doncs, amb les conclusions precipitades.Pel que a les comarques, les dues amb una ràtio superior de treballadors públics són l'i l', amb 74 per cada 1.000 habitants (triplicant elo el) però per motius diferents. En el primer cas, perquè elocupa 373 persones, molt més que qualsevol consell comarcal, ja que aquest no ho és, sinó que es tracta d'un òrgan de govern autònom de la Vall d'Aran, amb competències pròpies i especials. Quant a l'Alta Ribagorça, en canvi, sobretot es tracta d'empleats públics de la Generalitat, no tant perquè en siguin molts (205), sinó perquè la població de la comarca és reduïda i, per tant, la ràtio apareix més alta.No es computen els possibles treballadors de diputacions o administració de l'EstatLa Generalitat ocupa la majoria de treballadors públics del país i també és l'administració méspel que fa a la seva plantilla, actualitzant-ne dades detallades mensualment, cosa que permet analitzar millor a quins col·lectius afecta més l'interinatge. Es tracta de dades que no inclouen el sector públic (excepte l') i evidencien que, malgrat que quasi la totalitat de mossos,i treballadors de presons són funcionaris, els interins en són més entre sanitaris i administratius i molt presents entre els docents i l'àmbit de laAixí mateix, pel que fa a, el col·lectiu de sanitaris és el més jove i l'únic en què la majoria de treballadors té. S'hi acosten també els docents, mossos i bombers. En canvi, escassament poc més del 15% d'agents rurals té 44 anys o menys, mentre que les plantilles de presons, justícia i administració i serveis estan també més envellides i amb pocs empleats joves.Només s'inclouen els treballadors de la Generalitat, d'ens autònoms i de l'ICS, però no de la resta de sector públic o altres administracionsTota aquesta quantitat de treballadors públics en són molts o pocs? Una manera de valorar-ho és comparar les xifres amb l'entorn immediat i, a nivell autonòmic,, escassament 43 per cada 1.000 habitants, just per sota de les(50) i el(51), però és que fins i totduplica la ràtio catalana, amb 86 treballadors públics per cada 1.000 persones. Això es deu a que Catalunya és el territori on proporcionalment hi ha menys empleats de l'administració de l'Estat (es concentren sobretot a) i la segona on n'hi ha menys del govern autonòmic (malgrat gestionar més competències que la majoria), només per sobre de les Balears. Pel que fa als ajuntaments, els catalans tenen unes plantilles similars a la mitjana estatal.Aquestes xifres tan baixes responen en bona mesura a que Catalunya presenta un dels nivells més elevats de l'Estat pel que fa aamb el sector privat. Això no vol dir necessàriament que menys treballadors s'encarreguin de feina similar, sinó que bona part dels mestres i sanitaris que efectuen el servei públic estan contractats en realitat per una entitat privada que factura a la Generalitat. Així i tot, si es computen només els treballadors estrictes de les, el govern català encara se situa a la franja baixa d'empleats públics, amb 3,8 per cada 1.000 habitants, essent el País Valencià el més auster (2,5) i, de nou, l'executiu d'Extremadura en té molts més que la Generalitat (12,1), així com els de(8,9) o(8,3).Totes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt de cada territoriA més, si s'allunya la lupa i s'observen les plantilles de les administracions dels diversos, Espanya també se situa entre aquells que en tenen menys. Amb 67 per cada 1.000 habitants, només supera, mentre que els països nòrdics en tenen molts més, duplicant llargament la ràtio espanyola(159),(142) i(141). Això es deu sobretot a una major implantació de l', molt millor dotat que al centre i sud del continent.De fet, si només es tenen aquells empleats públics dedicats a l'administració i la seguretat, les diferències entre regions europees es redueix molt, tot i que Espanya es manté per sota la mitjana. En definitiva, per tant, Catalunya és el territori amb menys treballadors públics d'un estat que, al seu torn, es troba en la franja baixa del continent. Amb aquestes dadesTotes les dades apareixen clicant o passant el cursor per damunt de cada territoriFinalment, malgrat que és discutible que lasigui realment elevada a Espanya a nivell competencial i fiscal, sí que ho és pel que fa a recursos humans. Segons un estudi de l'OCDE, es tracta d'un dels estats en què l'administració central gestiona un percentatge més baix del total d'empleats públics, només per sobre de Suïssa, Alemanya,i Suècia. Espanya i els dos primers estats anteriors, com s'ha assenyalat anteriorment, són també tres dels cinc amb menys plantilla pública d'Europa, fet que podria qüestionar algun tòpic conforme la descentralització comporta més hipertròfia a l'administració.En concret, l'administració central de l'Estat ocupa el 19% de treballadors públics, mentre que els ajuntaments i altres ens locals disposen del 22% i. L'excés d'interins, a més, és un problema que afecta sobretot aquestes darreres administracions, mentre els consistoris municipals són els que més contractes laborals firmen. Totes les dades es poden consultar al següen gràfic.Les dades concretes apareixen clicant o passant el cursor per damunt de cada requadre

