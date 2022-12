​L'Empordà, cada vegada menys tocat per la tramuntana

Dies de tramuntana per any (>50 km/h)

Una disminució que podria afectar la DO Empordà

És una disminució que es nota i que, fins a cert punt, els veïns de l'Empordà troben a faltar. Sergi Corral | Biòleg i climatòleg

Encara no es pot atribuir al canvi climàtic

L'observatori meteorològic de Sergi Corral a l'Escala. Foto: Cedida per Sergi Corral

“Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la, d'una sola cosa pots estar segur, com més vell més tocat de l'ala”, cantaven elsfa més de 30 anys. Ara farien la mateixa cançó? És un dubte raonable, ja que el tradicional vent de nord de l'cada vegada bufa menys i aquest 2022 ha assolit un Sergi Corral és un jove biòleg i màster ende l'. També és observador meteorològic i l'de la ràdio local i del Canal 10 Empordà. Ara fa una dècada va dedicar el treball de fi de màster a la climatologia de la tramuntana. Va ser un període amb molt vent: el 2012 enes va superar el llindar dels 50 km/h i el 2013 van ser 120.Des d'aleshores no ha parat de baixar. La sèrie històrica que Corral ha construït des del 2005 –a partir de les dades de la seva estació i d'altres observadors del municipi- situa ende dies de tramuntana.Tanmateix, des del 2014 només s'ha superat per la mínima una vegada. El 2020 van ser tot just, l'any passati enguany, amb un octubre sense ni un sol dia del vent que caracteritza la comarca.La disminució de la tramuntana no és un fet puntual a l'Escala, també s'ha pogut constatar a l'Estartit, on l'històric observadormanté una sèrie des del 1996. El vent de nord baixa de manera significativa tant a l'estiu com a la tardor i l'hivern, mentre que a la primavera no té una tendència clara.La gent de l'Empordà ho percep i reafirma allò que indiquen les dades: “És una disminució que es nota”, explica Sergi Corral a. “Fins a cert punt els veïns ho troben a faltar”, afegeix. En aquest sentit, menys tramuntana suposa, un element que afecta especialment la gent gran.També podria afectar els cellers de la. “Menys humitat afavoreix els fongs, especialment el míldiu”, reconeix el climatòleg empordanès. De fet, elha arribat a elaborar un estudi per analitzar el possible impacte sobre les vinyes Un dels elements que més nota la ciutadania és la disminució de lade tramuntana, arribant en alguns casos a només poques hores. La mitjana de Josep Pascual a l'Estartit –de més de 25 anys de dades- assenyala que s'ha passat de quasi tres dies per episodi a tot just dos.Amb les dades a la mà hi ha dues obligades: per què bufa menys la tramuntana i si elhi té res a veure? La primera té una resposta relativament fàcil –fàcil per a experts en climatologia i meteorologia, s'entén-.Des del 2014 s'ha constatat un notable canvi de patró en la circulació atmosfèrica, tant en superfície com a alçada. Unes modificacions que han afectat especialment la zona del golf de Lleó i de Gènova, unai que era la responsable que l'Empordà fos tan tocada per la tramuntana. Amb un major domini anticlònic, s'han reduït les depressions i, en conseqüència, la tramuntana ha anat a la baixa.“Encara no es pot atribuir al canvi climàtic”, assegura Sergi Corral. En aquest sentit, assenyala que les previsions per a mitjan segle apunten cap a una subtropicalització del Mediterrani, però no es pot determinar encara si el canvi de patró dels darrers anys són unao bé part d'un cicle atmosfèric més complex.

