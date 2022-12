Alarma pel repunt de feminicidis a l'Estat: vuit assassinats en un mes

Alarma pel repunt deaquest desembre. Per ara, vuit dones han mort a l'Estat en el que va de mes assassinades per les seves. El 2022 apuntava a rècord de menys assassinats, però amb els casos que s'han conegut en els últims dies la xifra total ja s'apropa als registres dels últims anys. Avui dia, hi ha reconeguts, però encara en resten alguns -els més recents- en investigació.A Catalunya, aquest dilluns, a la matinada del dia de. Elsel van detenir i una jutgessa de Sabadell ha dictat presó provisional i sense fiança . Aquest dimecres, a Bilbao un home de 44 anys va matar a punyalades la seva parella de 45 anys, amb qui havia compartit tres anys de relació, al bar que compartien. L'home va anar a dormir a casa seva deixant la dona malferida tancada al bar i l'endemà va confessar el crim a la policia.Les alarmes s'han disparat encara més aquest dijous, quan s'han conegut tres nous crims masclistes a. En el primer cas, una dona de 22 anys ha mort després de caure d'un sisè pis, del qual l'hauria tirat la seva parella, que ja ha estat detingut per la policia. Pel que fa a Toledo, una dona embarassada i el seu bebè han perdut la vida després que l'exparella, de 52 anys, ataqués a la víctima de 30 anys amb una arma blanca. Per últim, a la capital de l'Estat un home de 37 anys ha assassinat a la seva parella de 20 amb una arma blanca amb la qual després ha intentat suïcidar-se.Davant els fets, el govern espanyol demana als ciutadans que davant qualsevol indici que una dona corre perill s'avisi a les. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntat als discursos negacionistes de la violència de gènere: "Ha arribat el moment de dir prou", ha exigit. Per altra banda, creu que els últims assassinats no es poden vincular a un factor de "" o "", en referència al fet que la majoria dels últims feminicidis s'hagin produït en plenes festes nadalenques.Grande-Marlaska ha ordenat als cossos de seguretat "intensificar i extremar encara més les actuacions davant la violència masclista" i ha demanat emetre "de forma urgent" circulars a totes les unitats de lai de laper incrementar el "seguiment i la protecció" de les víctimes. A més, Marlaska ha dit que s'està establint "un protocol de comunicació a les víctimes en cas de convivència amb un agressor amb historial de casos de multiagressió".Al seu torn,ha mostrat la seva preocupació per aquest repunt de casos de violència de gènere i ha demanat unitat: "És imprescindible actuar units, com a societat, per aturar aquesta xacra. No podem continuar lamentant víctimes", ha manifestat el president del govern espanyol.també ha assegurat sentir "ràbia i dolor" davant els fets recents, pels quals elque lidera ja va convocar aquest dimecres un gabinet de crisi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor