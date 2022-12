El món es blinda davant la Xina pel temor a una nova onada de Covid

El món no vol reviure fantasmes que ja semblaven del passat i es comença a blindar davant laper evitar que l'onada de contagis deque pateix el país asiàtic s'estengui, com ja va passar a finals del 2019. Llavors, davant un virus plenament desconegut, la lenta actuació de la majoria d'estats del món va fer que el coronavirus es propagués i fes confinar durant setmanes i setmanes pràcticament tot el planeta.Amb els aprenentatges -o escarments- de la primera ocasió, doncs, els, les, l'deli elja han anunciat que recuperaran una de les restriccions de fa uns mesos: demanaran als viatgers provinents de la Xina fer-se tests o mostrar una prova negativa per poder entrar al país. En la mateixa línia, la Unió Europea preveu reunir les autoritats sanitàries per trobar una resposta conjunta a l'alarma que genera la situació a la Xina.I és que el país asiàtic ha fet un gir de la seva política contra la. L'estratègiaha generat una forta oposició al país pel control sobre la població que implicava, i per això el govern deva fer marxa enrere. Ara, encara en plena onada de contagis, el país ha anunciat la reobertura de vols internacionals. A més, els xinesos contagiats ja no hauran de feri aquests últims dies ja s'ha vist com pels carrers de les principals ciutats del país ja es fa vida amb plenaEl govern espanyol ha demanat precaució als ciutadans de l'que vulguin viatjar a la Xina i els ha recomanat tenir les diferents dosis de la vacuna contra la Covid. A més, elha alertat de la falta de medicaments al país asiàtic, una circumstància a tenir en compte també si es viatja des de l'exterior. Ben a prop d'Espanya, a Itàlia, on ja es demanen proves als viatgers provinents de la Xina, detecten que la meitat dels originaris deestan infectats sense que sigui d'una variant preocupant.El dubte és saber si el sol fet d'establir unals vols que venen des de la Xina serà suficient per evitar una novadel virus a nivell mundial. Aquesta va ser una de les primeres mesures que es va prendre a principis del 2020, i com es va demostrar, no va ser suficient per aturar el coronavirus. Precisament en aquest sentit, l'epidemiòlegha assegurat que lesa les arribades des del país asiàtic no és una mesura correcta perquè "ja hem vist que és ineficaç" per controlar el virus. "Tard o d'hora les noves subvariants arribaran a casa nostra", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Informació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor