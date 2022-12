Salvar al Pallars la raça de cavall més antiga del món

Conveni per consolidar el ramat de cavalls Przewalski

Impacte NEWSLETTER SETMANAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Patrocina

Els cavalls de Przewalski, i es consideren ena escala mundial a la Llista vermella d’espècies amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). Es calcula que en sobreviuen, repartits entre centres de cria en captivitat i unes poques localitats on viuen en estat salvatge o en semillibertat.També conegut com a cavall salvatge mongol o Takhi, a Catalunya només hi ha cinc exemplars, ubicats a la. En aquest territori d'unes 13.000 hectàrees als'està consolidant aquesta petita població, fruit d'un rescat d'un zoològic clausurat.Elha signat recentment un conveni de col·laboració amb la Fundació Projecte Miranda per a la conservació del cavall Przewalski a la Reserva Nacional de Caça de Boumort . L'objectiu és establir i gestionar un ramat d'aquesta raça en el marc del Projecte Giska.Entre les diferents institucions que col·laboren en la iniciativa, s’ha considerat que la RNC de Boumort és un lloc idoni per a l’acollida d’aquests animals, ja que compta amb una extensió notable de territori propietat de la Generalitat de Catalunya, en el qual es porta a terme un projecte decom a actiu per al desenvolupament local.Aquesta actuació es fa amb la finalitat d’oferir una ubicació adequada a les característiques d'aquests cavalls semisalvatges, alhora que es contribueix a la recuperació d’una varietat amenaçada. Els animals estaran enen recintes de grans dimensions, delimitats físicament, en els quals podran desenvolupar el seu comportament natural i interactuar amb les altres espècies de la reserva.Actualment, la Reserva compta amb. Quatre que van ser rescatats per la Fundació Miranda d’un zoològic clausurat. Dels quatre en va morir un, però a Boumort ja n'han nascut dos.El projecte també preveu efectuar estudis sobre el comportament dels cavalls, la seva adaptació a la zona i el seu efecte sobre la vegetació de la reserva, per a la qual cosa es comptarà amb la col·laboració de lai lai de l’(França). Així mateix, es contempla la seva valorització ecoturística i educativa, mitjançant visites guiades amb la Fundació Miranda que actualment s’estan dissenyant, en el marc del projecte de dinamització de l’RNC de Boumort.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor