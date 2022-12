El PSC oficialitza l'oferta per pactar pressupostos: Hard Rock, Quart Cinturó i ampliar el Prat

14 reunions

Incompatibilitat amb l'acord dels comuns

L'ampliació de l'aeroport del Prat, el Quart Cinturó o el Hard Rock són algunes de les propostes fins ara conegudes a nivell mediàtic que el PSC havia posat damunt la taula en la negociació delsamb el Govern. Són qüestions que l'executiu d'ERC considera "extrapressupostàries", però malgrat això, els socialistes no hi volen renunciar. És des d'aquest capteniment, que han decidit incloure aquestes demandes en unque han fet arribar al Govern aquest dijous amb les propostes concretes que els devolen veure reflectides en un possible acord per als comptes, entre les quals s'inclouen també peticions concretes per augmentar els recursos per a la salut, els drets socials, l'educació i el transport públic."Tot el que hem traslladat al Govern és fruit de la nostra escolta en les reunions amb més dedistribuïdes arreu del territori", ha detallat la portaveu parlamentària del PSC,, aquest dimecres en roda de premsa des de la cambra catalana, des d'on ha presentat el document, que porta per nom "proposta d'acord per tal d'aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'any 2023". Fa setmanes que els socialistes treballen en aquesta proposta, però no l'han volgut fer arribar a l'executiu fins haver enllestit totes les reunions entre ambdues parts. Amb aquest moviment, augmenten la pressió sobre el Govern, que necessita com a mínim el suport del PSC o Junts -més enllà dels comuns, amb qui ja han- per tirar endavant els comptes.Més enllà de títols i índex, la primera pàgina de les propostes del PSC és tota una: pel, exigeixen que la Generalitat aprovi de manera definitiva el Pla Director Urbanístic -ara mateix bloquejat per un informe desfavorable - per iniciar les obres l'any 2023; pel, que en dos mesos el Govern subscrigui amb el govern espanyol el conveni per redactar i executar les obres; i per l', que el primer semestre del 2023 serveixi per abordar amb el govern espanyol i Aena la transformació i la seva ampliació.Aquests projectes són alguns dels que apareixen en el títol sobre prosperitat econòmica, en el qual el PSC també hi inclou la petició que el Govern signi en el termini de dos mesos, el contracte amb Renfe per fer efectiu el pla "". En un altre apartat, però també sobre l'àmbit del transport públic, el PSC incorpora propostes per reforçar i ampliar els Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya, o perquè l'a banda de reforçar el servei a Santa Coloma de Gramenet.El PSC també aposta per destinar, amb mesures per consolidar el sistema universitari català, dotar amb un mínim de 20 milions un programa d'incentius de millora de la docència o recursos per desplegar la Llei de la ciència. En un altre capítol, proposen, amb mesures per accelerar la instal·lació de fonts de producció d'energia per a l'autoconsum domèstic i industrial, o amb incendius per la implementació d'energies renovables al reg agrícola.En un altre capítol, es proposen prop de, que s'han de destinar principalment a reforçar l'atenció primària, incrementant en el pressupost de la Conselleria de Salut el seu pes perquè arribi fins al. Amb l'agument pressupostari, s'hauria de desenvolupar un pla de xoc per escurçar les llistes d'espera i també incrementar en 30 milions el pressupost destinat a la salut mental i les addiccions per reforçar-ne les actuacions d'àmbit comunitari, entre d'altres mesures. Segons va explicar el conseller de Salut, Manel Balcells, el projecte de pressupostos inclou 1.000 milions d'euros més per reforçar el sistema sanitari.En l', el PSC demana una reducció del 10% de les entitats de la Generalitat, eliminar les seves delegacions territorials a Barcelona i suspendre el creixement de les delegacions del Govern a l'exterior per "racionalitzar" els recursos públics. D'altra banda, els socialistes plantegen que l'ACN passi a formar part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), com Catalunya Ràdio i TV3, i que el CEO depengui del Parlament i no del departament de Presidència. També volen una comissió parlamentària que "validi amb caràcter previ" els ajuts i contractes que es destinen als mitjans de comunicació a Catalunya.Les negociacions entre el PSC i el Govern no han estat fàcils. Va ser a finals d'agost quan el cap de l'oposició, però d'entrada ERC, com a mínim en públic, va rebutjar la seva mà estesa. Després va arribar el trencament del Govern amb Junts, i amb ell, la necessitat que els republicans trobessinper tirar endavant els projectes legislatius, tot i la insistència d'Aragonès per intentar aconseguir el suport de Junts en els pressupostos, amb qui continuen les negociacions.El 28 d'octubre, es va dur a terme la, i a partir d'aquesta van començar formalment, el 7 de novembre, les trobades entre els grups negociadors de l'executiu i del PSC. En total, s'han dut a terme, i la voluntat inicial del Govern era arribar a un acord abans d'acabar l'any. No ha estat possible, però, i finalment aquest dimecres el PSC ha anunciat les seves propostes, que ara el Govern haurà de revisar i avaluar si vol incorporar o no, després d'haver arribat a un primer acord, a mitjans de desembre, amb els comuns.Un cop s'ha fet públic el document que el PSC ha enviat al Govern, fonts de Palau han reiterat que les negociacions tant amb els socialistes com amb Junts continuen de manera discreta: ", no hi ha cap canvi rellevant", afegeixen."Creiem i esperem que el president, que incorpora propostes de sentit comú", insisteixen des del PSC. Romero ha assegurat que la seva formació no podria "imaginar" que l'executiu no accepti aquestes propostes "si és cert que vol uns pressupostos per l'any vinent". Ha assegurat que amb aquestes iniciatives el que fan és "rescatar Catalunya", i ha opinat que si hi ha punts que són contradictoris amb l'acord al qual ha arribat el, és l'executiu qui ha de mirar de "conjugar" totes les propostes. "Qui té la responsabilitat de buscar un suport per aprovar-los, és el Govern de la Generalitat. Està a les seves mans", ha insistit Romero, que no ha tancat la porta a "cedir" en algunes qüestions segons com avanci la negociació, però ha instat l'executiu a signar un pacte "amb la màxima celeritat".D'entrada, les propostes com el Hard Rock o l'ampliació del Prat topen frontalment amb la formació de Jéssica Albiach, que rebutja aquests projectes. També hi ha altres punts que podrien generar desacord, principalment en. Els comuns i ERC van acordar en el seu pacte un capítol sobre una fiscalitat "solidària i transformadora" que inclou mesures com un impost per als creuers, modificar l'impost sobre el patrimoni, o un impost a l'alça als pisos buits. En canvi, el PSC en la seva proposta defensa que no s'ha d'augmentar "la pressió fiscal" i que cal "mantenir la fiscalitat vigent".

Acord Govern-PSC contrapropostes by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor