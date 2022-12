Per què és molt important augmentar a 2 km el límit per l'autoconsum fotovoltaic?

1. Què suposava la limitació de 500 metres?

2. Per què el govern espanyol ho limitava a 1.000 metres?

3. Per què la decisió afavorirà l'autoconsum?

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar aquest dimarts el reial decret queel límit per l'. La mesura, feta pública a inicis de novembre, suposa equiparar-se amb França i Portugal, duplicar el llindar que volia el govern espanyol i multiplicar per quatre la situació preexistent.Ara bé, per què és tan important aquest canvi? A continuació,Fins a l'octubre passat, el límit entre el punt de generació d'autoconsum fotovoltaic i el punt de consum es limitava a. Aquest fet suposava un. Per exemple, impedia que l'energia solar generada a les cobertes d'un polígon industrial servís per subministrar electricitat renovable a blocs de pisos propers. També dificultava aprofitar grans equipaments municipals –per exemple poliesportius- o petits parcs solars a la perifèria per alimentar sense restriccions un poble.En el marc del paquet de mesures d'estalvi i eficiència energètica derivades de la guerra d'Ucraïna el govern espanyol va apostar per passar deel límit. Argumentaven que superar aquest llindar provocaria pèrdues de l'energia. Tanmateix, quetinguessin des de fa temps els 2 km va fer que la pressió per part de partits, entitats i experts fos insostenible. Finalment, dues setmanes més tard el Ministeri de Transició Ecològica va haver de rectificar la polèmica decisió.L'autoconsum solar fotovoltaic està vivint un autèntic En només tres anys s'ha multiplicat per 22 i ja s'han superat les 50.000 instal·lacions . Per altra banda, en els darrers mesos han començat a caminar desenes de comunitats energètiques: municipals, ciutadanes, industrials i mixtes. Augmentar el límit afavorirà sens dubte el, impulsarà nous projectes i farà augmentar-ne l'abast d'alguns ja existents. A més, el nou decret llei ho amplia a pèrgoles fotovoltaiques i alguns espais antropitzats, no només a cobertes.

