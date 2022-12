El TSJC obliga a fer més castellà en una escola de Barcelona sense entrar en percentatges

El(TSJC) ha obligat un centre educatiu de Barcelona a impartir almenys una assignatura en castellà, a banda de la de llengua castellana, sense entrar a establir percentatges. Es tracta de la primera sentència quedesprés de l'entrada en vigor del mecanisme legal de la Generalitat, que fixa el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua "d'ús curricular", rebutja l'aplicació de percentatges de llengua i que havia de servir per protegir el model d'immersió lingüística.L'(AEB), que ha presentat la sentència aquest dimarts, creu que aquesta la resolució crea jurisprudència i obre la porta a admetre els recursos de més famílies que demanen escolaritzar els seus fills en castellà. L'advocat i exdiputat de Ciutadans José Domingo, representant de l'AEB, ha assegurat que la decisió del TSJC "ho canvia tot". "Canvia la planificació que havia fet la Generalitat i deixa sense efecte l'estratègia dissenyada pels governants per acabar amb el model de conjunció lingüística", ha dit.La sentència fixa que "", a banda de la pròpiament de llengua castellana, s'hauran d'impartir en aquesta llengua. Hauran de ser, a més, assignatures "que per la seva importància en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva puguin ser considerades com a principals", afegeix el tribunal.Elha afirmat que la sentència és d'un cas anterior a l'aprovació de la nova normativa impulsada pel Govern i que no suposa cap nova aplicació. Segons han defensat fonts del Departament a l'ACN, després de l'aprovació del decret del Govern que rebutja l'aplicació de percentatges lingüístics i de la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari, cap nova escola ha hagut d'aplicar el castellà per imposició dels tribunals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor