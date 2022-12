Aliments bàsics al 0% d'IVA i increment limitat dels lloguers: el paquet anticrisi de Sánchez per al 2023

Productes i serveis bàsics

Habitatge

Energia

Transport públic

Eldel govern espanyol per la primera meitat del 2023 ja té mesures establertes. Després d'una negociació in extremis entre elha detallat aquest dimarts les noves mesures destinades a reduir la inflació creixent des que va esclatar el conflicte armat a, i que principalment afectaran el preu dels aliments, dels carburants i dels lloguers. El pla, segons ha assegurat Sánchez, tindrà un impacte econòmic al voltant dels 45.000 milions d'euros.destinat a les, que tinguin uns ingressos anuals que no superin els 27.000 euros i que el patrimoni no sigui superior a 75.000 euros. La mesura afectarà uns 4,2 milions de llars.- Eliminació de l'IVA de tots els productes bàsics, que ara eren del 4% (de tipus superreduït) i del 10% (reduït). Això inclou pa, farines, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates i cereals. A banda, Sánchez ha especificat que l'i lapassaran d'un 10% a un 5% de l'IVA.- El topall del preu deles manté fins al 31 de desembre de 2023 i només es podran apujar en un 2%.- Es prorroga la suspensió deen llars vulnerables.- Es manté la rebaixa de l'IVA sobre l'del 10% al 5%. A més, es manté la suspensió de l'i es limita al mínim que permetel tribut sobre l'electricitat.- Desapareix el descompte dels 20 cèntims per litre en. La mesura ha estat vigent durant nou mesos, però es deixarà d'aplicar pel seu impacte fiscal i perquè només beneficia qui téi no qui es troba en una situació més vulnerable. L'ajut es mantindrà per a camioners, transportistes i personal del sector primari com agricultors i pescadors.- Es manté l'de 40 euros per MWh al preu de l'energia. Segons Sánchez, això implica que cada llar estalviï uns 150 euros a l'any.- Es manté la prohibició dela les famílies més vulnerables i extensió del bo social.- Es congela el preu màxim de la- Es manté la gratuïtat dei de, que el govern espanyol ja havia inclòs dins els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve i que ja es troben aprovat.- Es manté també el descompte sobre els títols de la resta de transport. D'aquesta manera, com que l' Autoritat Metropolitana de Transport (ATM) també congela preus , els títols valdran el mateix que el 2022.- Ajuts directes a lesque redueixin el preu de l'abonament de transport almenys en un 50%.

