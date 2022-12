La meitat de veïns de Barcelona suspèn la gestió de l'Ajuntament per primer cop en més de 30 anys

La valoració de lacau a nivells mínims mig any abans de les eleccions municipals . Segons el segon baròmetre municipal de l'any, presentat aquest dimarts, la meitat dels veïns considera dolenta o molt dolenta la gestió del, cosa que no havia ocorregut mai fins ara en l'Ajuntament des que es fa aquesta enquesta, des del 1990. Igualment, lai lasegueixen sent les problemàtiques principals de la ciutadania.En concret, un 50% dels enquestats suspèn la gestió del consistori, mentre que un 12% la considera normal i un 35%, bona o molt bona (aquest darrer percentatge no és el més baix de la sèrie històrica). El tinent d'alcaldia i regidor de Pressupostos i Presidència,, ho ha emmarcat en una "percepció generalitzada negativa de les administracions públiques", ja que un 48% també creu que la gestió de laés dolenta i molt dolenta i un 50% ho assenyala del, si bé, en cap d'aquests dos casos, es tracta de la pitjor valoració detectada al baròmetre fins ara.Segons les dades desgranades pel director de l'Oficina Municipal de Dades,l'últim any (la segona xifra més alta de la sèrie històrica, només per darrere del segon baròmetre de 2019), per un 21% que afirma que ha millorat i un 10% que la veu igual. En aquest cas, sí que es tracta de xifres, els quals poc més del 50% dels enquestats creu que han empitjorat. Malgrat tot, hi ha cert optimisme i un 54% confia que Barcelona millorarà el proper any.Tal com ocorre des de fa quatre anys, la inseguretat s'erigeix com la problemàtica principal citada per la ciutadania, en un 25% dels casos, seguida per la neteja (16%). Just per darrere, apareixen l'(8%) i la(7%), si bé la suma de dos problemes decom la gestió i organització deli la congestió de trànsit frega també el 7%.Les 800 enquestes telefòniques del baròmetre es van realitzar durant el mes de novembre i, com sempre els sondejos de la ciutat previs a les municipals, no incorpora preguntes relatives ao a. Malgrat les dades negatives, Jordi Martí ha assenyalat lade la ciutadania en diversos aspectes, com ocorre en relació a la problemàtica de la seguretat, on els delictes ara han caigut respecte el 2019. Elements com lai l'alerta per la situació econòmica, opina, perjudiquen la sensació, així com opina que les notes negatives també responen a un "context molt generalitzat d'inestabilitat dels darrers anys".

