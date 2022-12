Aragonès fixa com a repte el 2023 fer prosperar l'acord de claredat

Els fruits de la taula de diàleg

no té data per a la reunió de la taula de diàleg que s'havia de celebrar abans d'acabar el 2022. Iafirma que la reforma del codi penal ha "acabat" el procés mentre obvia el conflicte polític de fons. Però per al president no és una situació nova ("es va dir que era impossible derogar la sedició, es va dir que era impossible modificar el delicte de malversació") i sosté que "perseverar és clau per avançar". Insistir enper construir "una via democràtica". I la seva proposta ésque permeti votar la independència i al que vol, si més no Catalunya endins.Així ho ha afirmat en el, emès la nit de Sant Esteve a través de TV3 i de Catalunya Ràdio i que s'ha gravat des de la sala de llevant de la Biblioteca de Catalunya a Barcelona. Aragonès ha volgut enviar unmalgrat el context de debilitat del seu Govern, la negativa de Sánchez a obrir la carpeta del referèndum iposen a la seva estratègia, que per ara només troba receptivitat en els comuns.El seu. "El diàleg i la negociació per resoldre el conflicte polític amb l'Estat", ha dit sobre els pactes de la taula de diàleg d'aquest desembre. "Aquests passos endavant milloren la situació del conjunt de represaliats de l'1-O i són un pas imprescindible per avançar cap a", ha afirmat. L'any passat, també en el discurs de Nadal, va avisar que si el diàleg amb l'Estat no donava "resultats tangibles" caldria "construir alternatives" I, malgrat adversitats com ara elper la marxa de Junts o l'escàndol d'espionatge amb Pegasus, les contrapartides, per bé que qüestionades per una part de l'independentisme, han arribat. D'aquí que Aragonès afirmi que vol incidir en la via negociada per fer "": "Hi ha un ampli consens sobre resoldre el conflicte votant", ha assegurat. I d'això se'n deriva l'aposta per, aquest 2023, i malgrat elamb les municipals primer i les espanyoles després, "impulsar un debat, una gran conversa, amb el conjunt de la societat per donar forma i visualitzar aquest".Un exercici que, en tant que acordat amb l'Estat i "malgrat les dificultats que caldrà superar", haurà de ser més exitós i, per tant, vinculant que el del. Així, ha afirmat que la proposta catalana ha de ser àmplia per poder pressionar de forma efectiva l'Estat i fixar "perquè aquesta vegada totes les parts s'hi sentin incloses i tothom accepti el resultat". Unes mancances dels processos anteriors que assumeix la majoria de l'independentisme però no la seva totalitat. ERC ha proposat un referèndum amb un mínim de 50% de participació i 55% de sí . L'1-O va votar el 43% del cens.Si el 2021 va ser el de la seva arribada al Govern i els indults; el 2022 ha estat el del trencament amb Junts i la reforma del codi penal; el 2023 ha de ser l'any dei d'obrir la carpeta del dret a decidir "trobant unade donar resposta a una àmplia majoria". En el seu cas "per decidir independència", però "incloent a tothom" a través d'un acord de claredat que necessitarà un ampli consens primer a Catalunya i que ha presentat com un "camí ample".En el mentrestant hi ha. Socials i també polítiques. Les polítiques estan marcades pels, que Aragonès intenta tirar endavant, a qui ERC ja ha facilitat l'aprovació dels comptes de l'Estat i dels de Barcelona. L'executiu té lligats els vots dels comuns , però és encara lluny de la majoria absoluta necessària. "i fem possible el nou pressupost", ha dit fent una crida a un "acord de responsabilitat" que passa per "no demorar més la seva decisió" després que s'hagi activat ja la pròrroga dels comptes de 2022 El president es reservava aquesta setmana per convocar unper aprovar els comptes si aconseguia aviat un preacord amb el PSC o Junts, o per. Cap de les dues convocatòries té, per ara, perspectives de prosperar abans de tancar l'any.Aragonès ha fet notar que, malgrat que els suports polítics es fan esperar, sí que, del tercer sector social, dels sindicats d'agricultors i de les entitats del món de la cultura. El president s'ha mostrat satisfet per la marxa de l'economia catalana, més encara després d'haver deixat enrere la pandèmia. Com a dades positives ha assenyalatTot plegat, ha dit, un context que no és fàcil, però que dona elements per "alimentar lai estimula a alçar la mirada". Aragonès ha agraït "la dedicació dels servidors públics", però ha obviat lesd'aquest gener. Sí que ha fet esment a mesures socials del seu govern com ara el bo social tèrmic o la gratuïtat de l'antic P2 per a totes les famílies.Envoltat de vells volums a l'edifici gòtic, Aragonès ha optat més per la prosa que no pas per la lírica i, amb solemnitat, ha volgut. Una proposta, la de l'acord de claredat , que, si bé sap que tindrà enormes dificultats per avançar, s'incardina en una via d'acord que ara és la que concita més suports ciutadans segons els sondejos.



Discurs de Nadal Sant Esteve 2022 by naciodigital on Scribd

