Què se celebra el dia de Sant Esteve?

Dilluns,L'endemà de Nadal, a Catalunya - i uns quants països mé s- torna a ser festa. És el dia per excel·lència dels canelons, un bon plat per a celebracions que, al mateix temps, és ideal per alr que ha sobrat en els àpats anteriors. Però exactament, què celebrem?Doncs, com passa amb gairebé totes les tradicions, hi ha diverses teories sobre l'origen de Sant Esteve. Una d'elles és la necessitat de. En èpoques passades, les famílies es reunien per Nadal en algun domicili familiar, i fins i tot en masies aïllades.Molta gent havia de tornar a casa a peu, cosa per la qual necessitaven força temps i, a més, de nit era complicat. Això empenyia molts familiars aon celebraven la festa i va provocar que es creés un dia més sense treballar per retornar a casa.Amb tot,és un sant del cristianisme considerat el primer màrtir. L'única informació que en tenim apareix al llibre Fets dels Apòstols del Nou Testament, on apareix com a escollit per repartir d'una forma justa els recursos entre les vídues de la comunitat jueva. A les esglésies se'l representa com unba, amb roba de diaca i, sovint, aguantant una petita església.En paral·lel, diversos historiadors consideren que el motiu ésque va establir com a festius els dies posteriors a cada(Nadal, Pasqua florida i Pasqua granada). Això explicaria, també, que diversos països que van estar sota el seu domini encara celebren el 26 de desembre.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor