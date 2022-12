Mònica Roca: «No entendria que en les eleccions a la Cambra s'hi involucressin partits»

"Seré candidata al ple de la Cambra, però no hem parlat de presidenciables"

La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca. Foto: Adrià Costa

"La Cambra de Comerç mai ha pretès ser un agent social, no és el nostre rol"

Mònica Roca, a la seu de la Cambra. Foto: Adrià Costa

"Nosaltres volem un salari mínim interprofessional alt perquè és beneficiós per a l'economia catalana i pel model econòmic que defensem"

Mònica Roca: "No volem un projecte per al Prat que no tingui en compte els altres dos aeroports". Foto: Adrià Costa

"L'evolució de la política catalana em genera tristesa, el govern espanyol ha jugat millor les cartes que nosaltres"

Mònica Roca: "La gent està massa temps en càrrecs de responsabilitat". Foto: Adrià Costa

Mònica Roca, en un moment de l'entrevista feta a la Cambra. Foto: Adrià Costa

Mònica Roca: "Està clar que a l'Estat hi ha un poder que no controla ningú". Foto: Adrià Costa

ha volgut anar tres vegades a la Lluna. Aquesta empresària imai ha amagat la fascinació per l'espai. Però, per ara, té feina a la terra., on va entrar dins de la candidatura independentista, Mònica Roca fa balanç del seu mandat, que ha avançat en el context difícil de la pandèmia i la crisi.La Cambra celebrarà eleccions la pròxima primavera , quan s'obrirà un debat que serà també un gran pols dins del món econòmic. En aquesta entrevista, Roca fa valdre la seva gestió i passa revista als principals temes oberts entorn la realitat econòmica, des delsi la lentitud amb què s'executen a l'increment dels salaris i les polèmiques al voltant dels posicionaments de la Cambra.- Nosaltres vam arribar en un moment molt diferent del que estem ara, tan polític com econòmic. Teníem una agenda molt agosarada i vam proposar un nou model econòmic per a Catalunya, amb un accent en el talent, a fer valdre el territori, a temes de sostenibilitat, no només ambiental sinó també social, defensant la internacionalització i la digitalització de l'economia. Vam dibuixar un seguit d'eixos que descrivien aquest model econòmic que defensàvem. Ens hem trobat amb una crisi important derivada de la pandèmia, que ha suposat la crisi més greu en dècades, el que ens ha fet prioritzar algunes de les accions que defensàvem. Dels quinze eixos que vam marcar, cinc anaven vinculats al procés de digitalització. En l'àmbit d'internacionalització, també hem vist els problemes de la deslocalització i hem redefinit el que pensem que com a país necessitem en el pla industrial.- En aquesta línia que deia, hi ha l'impuls del Centre de Blockchain de Catalunya, el CBCat. Tenim un projecte de transferència de coneixement que és molt important per nosaltres per afrontar la fugida de talent. Ens hem centrat molt en les necessitats de la petita empresa i l'autònom, i hem generat un seguit de serveis per ajudar les empreses a sortir de l'atzucac de la crisi. Hem desenvolupat un servei de finançament que ha estat molt oportú i que la Cambra no tenia. Per tant, el balanç és molt positiu. El gabinet d'estudis, que és un dels grans actius de la Cambra, ha fet, a més dels estudis de conjuntura, ha introduït els indicadors de progrés i benestar, que m'agradaria que fos un dels llegats que deixem. Cada trimestre actualitzem aquests indicadors, que recollim en quatre eixos: progrés, benestar, sostenibilitat i qualitat del creixement. I fem estudis concrets al voltant d'aquests indicadors, des de la inversió requerida per complir els objectius de descarbonització a la precarietat juvenil.- Això potser ho hauríeu de preguntar a la resta de la gent. S'ha parlat molt del que suposa un lideratge femení, però ho haurien de dir els altres. Crec que pel que fa a la gestió hem tingut una continuïtat respecte al mandat de Joan Canadell. Però crec que el factor de qui és president és molt circumstancial. Aquí treballem molt en equip. El gabinet d'estudis, amb Joan Ramon Rovira, treballa molt bé. La Carme Poveda és molt bona. Hi ha 150 noms i no voldria deixar-me ningú. Crec que sí que hem donat una motivació afegida i hem dinamitzat l'entitat.- El tema dels fons és complicat, però el disseny que ha fet l'estat espanyol, un cop més centralista, no ajuda a un desenvolupament eficaç dels fons. Un cop el disseny està fet, i nosaltres tenim poc a dir com a comunitat autònoma, una de les primeres crítiques és que la transferència que fa l'Estat a Catalunya sigui només d'un 14,3% quan tenim un 19% de PIB i de i un 16% de població. He llegit algun titular que diu que s'ha traspassat un 16%. No és correcte. Al final arriba a un 16% perquè en allò en què és competitiu, Catalunya arriba a un 21%. El que diu molt del teixit econòmic català.- El Govern de Catalunya també s'hauria d'haver posat les piles. Fins que no els ingressen els diners, no fan una licitació, el que és del tot correcte. Entenc que la Generalitat no pot obrir cap licitació o convocatòria de subvenció fins que no ha ingressat, però sí que podria escurçar el termini entre l'ingrés i l'obertura d'aquesta convocatòria. Sabent que els diners vindran, caldria que en tres mesos s'obrissin les licitacions. La Generalitat no actua amb la mateixa lentitud de l'estat espanyol, però més de la que caldria. Per això demanem agilitat.- Aquesta lentitud és la que hi ha hagut sempre. I demanem que de cara al 2023 s'escurcin aquests terminis.- Però les grans empreses no són només les cadires d'aportació voluntària. Eren catorze. Nosaltres no tenim res en contra de les grans empreses, només faltaria. Catalunya necessita més grans empreses catalanes. Una altra cosa és com estava muntat el ple de la Cambra, que no té res a veure amb estar en contra de cap empresa. Vam estar en contra d'un sistema que ens semblava medieval, que tu puguis comprar una vocalia que et dona dret a vot. La llei diu que un mínim de dos terços del ple han de ser elegits per sufragi: vol dir 40 de 60, que és el que teníem. I diu que un 10% del ple ha de ser per a les entitats patronals, que són 6 llocs, que és el que hi ha ara. La resta pot ser per a cadires de màxima aportació voluntària. Nosaltres el que hem fet és eixamplar al màxim els llocs elegits per sufragi, que ara són 52, i hem mantingut dues cadires d'aportació.- Nosaltres els hi vam explicar, vam anar a veure cadascuna de les empreses, però vam deixar clar que els volíem i des del meu punt de vista no hi ha hagut cap problema. Al final, quantes vegades han fet valer el seu vot? Aquestes empreses han estat sempre molt respectuoses i honestes, i no han decantat cap tema essencial. I per nosaltres són molt necessàries. També hi ha empreses que estan en comissions. El RACC presideix una comissió i està fent una tasca excepcional. Fem moltes coses amb ells i anem junts en temes de mobilitat. Ens interessen.- Ara mateix el text està consensuat amb les tretze cambres catalanes, que això s'ha de posar en valor. Ha crescut de la ma del departament d'Economia i Empresa i molt dialogada amb les patronals. S'hi han invertit moltes hores. Quan s'estava arribant al final, es va transmetre als grups parlamentaris amb la idea que entressin el text com a proposició de llei perquè el tràmit és més curt. I ens trobem aquí. A darrera hora, però, amb una de les patronals no hi va haver acord.- Amb Pimec. És una situació que ens dol perquè buscàvem un consens ampli.- No ho sé dir amb exactitud. Inicialment, era el tema de la representativitat a la taula de diàleg social. Aquí nosaltres hem cedit, malgrat que amb la llei mare a la mà, que és la llei espanyola, hi tindríem cabuda en el diàleg social.- Amb la llei espanyola a la mà, podríem ser-hi. Nosaltres representem les necessitats de l'empresariat i del teixit productiu davant de l'administració. Ells són una organització privada tot i que tenen un finançament públic com nosaltres, o més. Però no som una patronal. I mai ho hem intentat. Quan ens pregunten coses sobre els salaris, diem que és una cosa de les patronals. L'únic que demanem és que hi hagi acord. Després va sorgir un altre assumpte, que era sobre les nostres funcions. Crec que ells ho veuen com si se'ls fes competència en serveis. Aquesta llei és possibilista. Ja ens agradaria que la Generalitat ens financés el 100% del nostre pressupost. No ens caldria fer aquests serveis a les empreses dels quals ens financem. Crec que Pimec se sent una mica amenaçat amb alguna d'aquestes funcions que fem. Però nosaltres tenim designades unes funcions per llei. Per tant, no sabria dir on és el punt de fricció. Ells asseguren que no és pel finançament.- El que defensem és que aquelles funcions que tenim per llei, com els ajuts a la internacionalització i la digitalització, i la funció consultiva, estiguin finançades per la nostra administració tutelant, que és la Generalitat. La nostra proposta és que sigui amb un percentatge per empresa. Hi ha uns serveis que sí que pot pagar una empresa, que normalment són serveis cofinançats per la UE. Però que quedi clar que nosaltres mai hem pretès ser un agent social, no és el nostre rol.- Nosaltres volem un SMI alt perquè és beneficiós per a l'economia catalana i pel model econòmic que defensem. Havíem parlat fins i tot de la xifra de 1.200 euros. No tenim problema amb això.- Sempre hem propugnat un model territorial global, sense desacoblar les necessitats del Prat de les del port, els aeroports de Reus i Girona i fins i tot del ferrocarril. No volem un projecte per a l'aeroport del Prat que no tingui en compte els altres dos aeroports. S'ha de mirar tot el conjunt i la connexió amb el ferrocarril.- Sí, sí. En això estem d'acord amb Antoni Cañete. És que estem molt alineats en molts posicionaments amb Pimec. L'únic que em dol és que Pimec hagi posat tants bastons a les rodes d'una llei de cambres que hem de tenir.- Miro d'entendre'm amb tothom. Prefereixo pecar de naïf que de maquiavèl·lica. Amb Josep Sánchez Llibre m'hi entenc molt bé. Potser sorprèn més perquè era menys esperat. Tenim les nostres diferències, importantíssimes en visions econòmiques, però a escala humana m'hi he entès molt bé. I amb l'Antoni Cañete també m'hi he entès molt bé. Segurament estem més propers amb Cañete en model econòmic, però potser hi ha més enganxades pel que hem dit de la llei de cambres. Però agraeixo molt una cosa de l'Antoni Cañete: quan hi ha una cosa, m'ho diu.- Ni parlar-ne. Catalunya necessita un aeroport de capital d'Estat. Defensem un model econòmic i hem de veure quin aeroport és l'adequat per aquest model. I hi ha connexions intercontinentals que fora bo que tinguéssim com a país. És bo que tinguem un vol directe a Seattle. El que no vol dir necessàriament augmentar el nombre d'operacions i de passatgers. És canviar un passatger per un altre que s'adequa més al nostre model.- Nosaltres ens vam presentar com a equip i no vam parlar de cap presidenciable. A les pròximes eleccions ens presentarem com a equip i amb ganes de continuar la feina. Jo em presentaré dins d'aquest grup, però ja sap com funcionen les eleccions a la Cambra, s'elegiran 52 candidats per 52 epígrafs.- Jo crec que la gent està massa temps en els llocs de responsabilitat. No vull perpetuar-ho. A més, jo tinc una empresa que fa temps que no em veu.- Poden ser pocs, sí. Però la nostra manera d'enfocar-ho és que hi hagi relleus tranquils i acordats. No és un tema del que n'hàgim parlat. Sí que continuaré involucrada. Seré candidata al ple de la Cambra, però no hem parlat de presidenciables.- Les sentències no són en contra nostra sinó pel decret electoral del Govern, que es va tramitar per urgència. La conselleria traurà un nou decret que sortirà probablement a mitjan febrer.- Té lògica que a molta gent li agradi més o menys la nostra gestió i tothom té dret a plantejar una candidatura des d'àmbits del món econòmic o de la societat civil. No entendria tant que a les eleccions camerals s'hi involucressin partits polítics.- Em fa molta gràcia quan sento parlar de l'ordre institucional. Com si nosaltres fóssim el desordre institucional.- Més abans que ara. Tampoc em molesta. Diria que hi ha sectors que potser consideren que nosaltres desordenem l'statu quo o l'ordre institucional. Tinc aquesta sensació.- Nosaltres creiem que la millor política econòmica per Catalunya seria tenir un estat propi i totes les institucions que hi treballen estan fent un benefici econòmic al país. L'únic que vam fer va ser esperar que es resolgués l'acord del president del Consell per la República no fos el cap d'un dels partits independentistes. Com també ens hem adherit al manifest d'amnistia i autodeterminació impulsat pel president Aragonès. Tot el que sumi en aquesta línia, nosaltres hi som.- No perquè el manifest d'amnistia i autodeterminació és un requeriment del president, que és d'ERC, a David Fernández.- No! La gent s'hi encaparra. Mai ens hem preguntat de quin partit és cadascú. Som independentistes i volem un estat propi. I en els òrgans de govern trobaríem una barreja de les tres forces sobiranistes. Potser menys d'un d'ells perquè hi ha moltes diferències en el pla econòmic. I hi ha gent que se sent lluny de tots tres partits. Sí que, en general, podem pensar que l'empresariat serà més liberal que socialista. Però hem fet moltes accions que no responen a un model neoliberal. Com el que comentava abans dels índexs de progrés i benestar. No hem de parlar només en termes de PIB. Però sí que volem ser capital d'estat.- La veig amb tristesa. Veure on havíem arribat i on som ara, com a independentista que soc, no em fa estar contenta. I crec que el govern espanyol ha jugat millor les cartes que nosaltres. Però soc optimista. Els processos sovint són llargs.- Això es fa en política. A mi el que m'agradaria seria entendre de què serveix aquest intercanvi. L'estratègia del govern espanyol és molt clara: reduir al màxim una cosa que ja teníem i comencem a negociar. I estàs content quan aconsegueixes alguna cosa. Et roben la bicicleta i els has d'agrair que et tornin el pedal.- Sí, a Sánchez la situació se li ha girat en contra. No va pensar que anar contra Catalunya també volia dir en un moment donat que es podria anar contra ell. Està clar que aquí hi ha un poder que no controla ningú. Però jo no crec que faci cap concessió a Catalunya. Fa un apropament a Europa perquè és una de les condicions que li posa la UE per temes com els fons europeus. És com en el tema dels indults.- Però quan els indults, la situació a Europa era molt diferent. No hi havia la guerra. L'Europa que tenim ara no és la mateixa i no ens afavoreix gens. Necessitem una UE forta i amb valors democràtics. A Europa el nacionalisme s'entén en termes d'extrema dreta. Tenim l'exemple d'Itàlia. Aquí no té res a veure. El nacionalisme és una força democràtica a Catalunya. És a Espanya on es perpetua l'extrema dreta. Això ho he discutit molt amb amics europeus. Una Meloni a Itàlia no ens ajuda. Per entendre la nostra situació, s'han de tenir valors democràtics arrelats.- Sí. Jo he passat per tres processos de selecció per ser astronauta. El primer va ser quan encara no havia acabat enginyeria, el 1992. En el segon, estava embarassada del meu tercer fill. Tenia dos nens petits. I en el tercer, havia passat del límit de 50 anys, que és bastant estricte. Tot i que complia bona part de la resta de requeriments.- A l'Agència Espacial Europea. Hi va haver 22.000 sol·licituds.- Bé, jo comptava que amb totes les passes a fer ja em donaria temps. Recordo que al Joel Joan li van preguntar què triaria, si la independència de Catalunya o anar a Hollywood. I va dubtar. Si em preguntessin la independència o la Lluna, diria la independència, però em costaria.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor