Acord «històric» per apujar els sous als professionals de la sanitat concertada

"Punt d'inici" per a les millores laborals

El conseller de Salut,, ha signat el preacord delde ladel sistema sanitari públic (Siscat) amb les patronals i els sindicats CCOO, UGT i d'infermeria SATSE, però no amb Metges de Catalunya, que aquest mateix divendres ha registrat la convocatòria de vaga anunciada pel 25 i 26 de gener La xarxa concertada inclou uns, sobretot d'hospitals. El preacord implica un compromís de Salut desuplementaris el 2023 per fer possible les millores del conveni. Entre aquestes, un, com els funcionaris; revertir les retallades del 2010; blindar i incrementar les retribucions per compliment d'objectius i les de les guàrdies.El preacord s’ha signat aquest divendres per les tres patronals -la Unió Catalana d'Hospitals, l'Associació Catalana d'Entitats de Salut i el Consorci de Salut i Social de Catalunya- i per 13 dels 15 delegats sindicats, representants de CCOO, UGT i SATSE. En una roda de premsa a la seu de la conselleria, Balcells s'ha mostrat "molt" per aquesta signatura del conveni de la, anomenada(sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). El conseller l'ha qualificat d'"" i ha remarcat que va en la línia d'harmonitzar els convenis col·lectius a la sanitat pública de Catalunya.El titular de Salut ha destacat que el preacord va acompanyat deper fer possibles lesUna de les principals és que l'idel 3,5% el 2022 i d'entre el 2,5% i el 3,5% el 2023 es trasllada als. "Els treballadors públics del sistema han de tenir la mateixa consideració siguin funcionaris o personal contractat", ha remarcat.El preacord també preveu, així com millorar la direcció per objectius, que s'equiparen als de l'Institut Català de la Salut (ICS), en totes les categories. Balcells ha indicat que en el cas dels metges suposa un increment net de 5.000 euros l'any si es compleixen.En, incorpora unde tot el col·lectiu per reconèixer-les com a. Balcells ha afirmat que suposa un increment de 2.400 euros per persona l'any, que s'incorpora al sou base i ha afirmat que és de "justícia històrica".Els plus pertreballats, que afecta sobretot les infermeres, incrementa entre un 5% i un 25%, i less'incrementen un 25% l'hora. Balcells ha assenyalat que, pel que fa a la resta de categories, com administratius o tècnics auxiliars d'infermeria, també hi ha altres millores, com un increment del 25% de la direcció per objectiu.Les patronals han agraït el suport del departament per arribar a aquest acord i han destacat que les millores els permetran. Per la seva banda, els sindicats CCOO i UGT han coincidit ha destacat que l'acord és important, però que les millores no han d'acabar aquí, sinó que aquest és unEn la mateixa línia s'ha expressat la delegada de SATSE Anabel Torres, que veu el preacord com l'inici de l'equiparació de les infermeres amb altres titulacions de grau universitari, però ha afirmat que encara queda camí, com elPreguntat per la vaga de Metges de Catalunya (MC), Balcells ha respost que el sindicat és "lliure de fer les accions que cregui oportunes", però confia que els treballadors del sistema, quan llegeixin la lletra petita del preacord, "valorin el que significa". A ladel 25 i 26 de gener, també s'hi ha sumat la, que agrupa vuit organitzacions minoritàries que agrupen tots els col·lectius sanitaris.

