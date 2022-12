Els diplomàtics estatunidencs, sobre les tradicions nadalenques a Catalunya: «Els agrada molt la caca»

🪵🎁 Els diplomàtics del consolat intenten explicar a les seves famílies algunes de les tradicions nadalenques catalanes... pic.twitter.com/LB5txCbl6Z — U.S. Consulate General Barcelona (@USConsulateBCN) December 23, 2022

Elha compartit un divertit vídeo a les xarxes socials recreant com els seus treballadors intenten descriure algunes de les tradicions nadalenques autòctones a les famílies. "", expliquen fent referència a les figues del caganer i del tió de Nadal.", relaten, abans de detallar que forma part del pessebre català. De la mateixa manera, il·lustren els seus familiars sobre el funcionament del, "no com 'oncle'", sinó com la figura "d'on venen els regals". Tot, amb un to simpàtic i humorístic que ha despertat la simpatia dels usuaris, que han omplert els comentaris de missatges amistosos.El vídeo acaba amb una felicitació dels diplomàtics estatunidencs: "". Una iniciativa més per estendre el coneixement sobre les tradicions catalanes al món. "Gràcies per compartir casa nostra amb casa vostra. Bon Nadal", ha contestat una tuitaire. "", ha afegit una altra.

