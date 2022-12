Els mestres tornen a la vaga amb aturades el 25 i 26 de gener

Els sindicats educatius han anunciat aquest divendres al matí la convocatòria d'unaa tots els centres d'educació primària i secundària de Catalunya. La comunitat educativa reprèn així les mobilitzacions després de setmanes de negociacions amb el Departament d'Educació que han acabat sense cap acord.Sobre la taula hi havia la planificació per, un punt que va quedar fora de l' acord del setembre que va permetre començar el curs escolar amb normalitat i desconvocar-ne les vagues previstes . Els sindicats ja van alertar Educació que les reunions deleren l'"" per evitar les mobilitzacions.Segons han detallat aquest divendres la representant d'USTEC, Iolanda Segura, i el coordinador en funcions d'Acció Sindical, Andreu Mumbrú, la demanda principal dels sindicats és aconseguir uni que es faci un concurs restringit per a aquest col·lectiu. A més, també demanen considerar la prioritat de reduir el percentatge d'interins als centres.Més enllà de la incorporació de 3.500 nous professors a partir del mes de gener, queda pendent negociar amb el Departament encapçalat per Josep González-Cambray un. Entre aquestes,en educació fins al 6% del PIB català,dels professors de formació professional i poderen dues hores lectivesdels docents

