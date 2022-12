Itàlia prohibeix els mòbils a les escoles i compara els seus efectes amb la cocaïna

Efectes de fer servir el mòbil, segons el Senat

El motiu? A parer seu, aquests dispositius electrònics són una "distracció" tant per qui els fa servir com per als companys i companyes d'aula. A més a més, en el comunicat que el ministre d'Educació,, ha enviat a tots els centres, considera que els mòbils simbolitzen una "greu falta de respecte per al docent". Per això, han apuntat que el seu ús hauria de comportar una "infracció disciplinària sancionable".Segons han precisat fonts del departament italià, els telèfons s'haurien de deixar a l'entrada de la classe. "A l'escola vas a estudiar, no a xatejar”, va resumir el ministre en una entrevista recent. Fins ara, l'ús dels mòbils als centres educatius era una decisió que prenia cada director o directora. Però, en aquests moments, la decisió és clara: "Distreure's amb el mòbil no permet seguir les classes de manera profitosa” iAixí, per a Valditara “l'interès comú" que pretén perseguir la mesura és el d'aconseguir escoles "serioses, que tornin a estar centrades en l'aprenentatge i l'esforç”. El que no ha deixat clar la circular és quiness'hauran d'aplicar per als dissidents. De fet, el text que s'ha difós apel·la al "sentit de responsabilitat". L'ús dels mòbils i d'altres dispositius, però,i sempre respectant les normes de cada escola, és a dir, seguint criteris "educatius, inclusius i formatius”.La norma ministerial va acompanyada de les conclusions d'unfet pel Senat italià, on es comparen els efectes d'aquests dispositius electrònics en els més joves amb la. El text descriucom ara miopia, obesitat, hipertensió, trastorns musculoesquelètics i diabetis, però també els: dependència, alienació, depressió, irritabilitat, agressió, insomni, insatisfacció i disminució de l'empatia.Tal com es desprèn de la investigació, que es basa en l'opinió de neuròlegs, psiquiatres, psicòlegs, pedagogs, grafòlegs i forces de l'ordre consultats,Habilitats que durant mil·lennis han representat el que anomenem intel·ligència. És el cas de la capacitat de concentració, la memòria, l'esperit crític, l'adaptabilitat i la capacitat dialèctica”. Segons ha quedat detallat, aquests són els efectes que produeix l'ús dels mòbils que, "en la majoria dels casos, només pot degenerar en abús sobre els més joves. Res diferent de la cocaïna". D'aquesta manera, els i les expertes han apuntat a implicacions idèntiques, químiques, neurològiques, biològiques i psicològiques amb aquesta droga.

