​La banca dels pagesos

Frenar la pèrdua de sòl agrícola

1.500 hectàrees ingressades

La tasca dels bancs de terres és una carrera de fons. Pere Navarro | Tècnic del projecte BCN Smart Rural

Mai he volgut que els meus fills es dediquessin a l'agricultura. Pere Segarra | Pagès de les Borges Blanques

Els espais-test

El jove Marc Caralt ha estrenat l'espai-test de Sant Vicenç dels Horts. Foto: Adrià Costa

Els ulls d’ens’humitegen gairebé sempre que observa la seva finca de. Amb, ha passat molt temps cuidant unes terres que ara deixarà en mans d’algun altre pagès que la vulgui. “Si tinc sort de trobar-lo”, reconeix.L’edat i alguns problemes de salut l’han fet prendre la difícil decisió d(i més de mil olivers i desenes d’ametllers). És lade propietaris d’unes terres on també s’hi ha conreat cereal, però que la recent arribada dell’ha convertit en una finca més productiva.“Mai he volgut que els meus dos fills s’hi dediquessin”, admet Segarra. Els impostos, la inflació i la dictadura del mercat han fet que “no es pugui viure ja de l’agricultura”. Araque se’n cuidi.El cas d’en Pere Segarra és un de molts que hi ha actualment a Catalunya. La manca de relleu generacional a la pagesia està provocant l’. Segons l’Institut Català d’Estadística, en els darrersde conreus.En contrapartida, elsen una proporció semblant. A les comarques de Tarragona i Lleida, l’abandonament de terres ha suposat unai, en conseqüència, més combustible per a futurs incendis. A les de Barcelona i part de Girona, la pressió arriba més per l'. De fet, un estudi de la Diputació de Barcelona assenyala que des de 1956 s'ha passat del 3 al 12% de sòl urbanitzat Per desaccelerar aquesta dinàmica, els consells comarcals deli delvan ser de les primeres administracions públiques a desenvolupar fa cinc anys el concepte del. Es tracta d’una idea que ja existia a les cooperatives agràries i que els ens comarcals van voler també impulsar. Ara n'hi ha una desena gestionats per les administracions i diversos més per part d'entitats agrícoles i comunitats de regants Un banc de terres és bàsicament una base de dades que ajuda aque volen oferir les seves terres amb d’altres que busquen. Qui vulgui conrear una finca a un preu raonable ha de visitar virtualment un d’aquests bancs, mirar la ubicació que més li convingui i demanar de negociar amb el propietari.La majoria d’acords són d’, masoveria, cessió o parceria. Gairebé mai s’acorda la venda. I els gestors dels bancs de terres són els encarregats de què el procés es faci bé, assessorant sobre els tràmits legals i vetllant per uns preus justos. La majoria estan basats en les recomanacions de l'Agència Tributària, tot i que també s’adapten als preus més populars. A la demarcació de Lleida, per exemple, les tarifes acceptables d’una finca de secà es mouen entre(en regadiu, aquest preu es dobla).Aquesta desena de bancs públics apleguen actualment una. Es tracta d’una superfície més aviat petita, tenint en compte que el potencial de tot Catalunya és d’unes, en procés d’abandonament o ja abandonades.“Això és una carrera de fons”, admet, tècnic de BCN Smart Rural , un projecte de laque promou el desenvolupament agrari i que des de 2019 gestiona quatre bancs de terres: Montserrat, Bages, vall del Ges-Bisaura i Baix Llobregat.Els vincles emocionals amb la propietat, la guerra bruta de l’especulació immobiliària, el difícil accés a les finques (sobretot a les comarques de muntanya) i la llei de protecció de dades fa que els acords entre oferents i demandants se signin amb. “El ritme a Barcelona és de tot just”, admet Navarro.La lentitud és causada per la complexitat del procés. Elsno sols intenten connectar persones, sinó. Navarro recorda que durant el confinament per la pandèmia van rebre una allau de demandes de persones que, fartes d’estar tancades al seu pis, s’imaginaven un futur idíl·lic d’hortolà. “Em vaig encarregar de treure els fums del cap a la majoria”, admet.Adquirir i desenvolupar una finca ingressada al banc obliga a tenir les. Per això es va publicar L’aventura de ser pagès , una guia pràctica resumida en deu passos per no fracassar. Els bancs de terres serveixen per donar encara més garanties. Per exemple, elincorpora altres serveis que tanquen el cicle agroalimentari, com el Mercat de Recursos (per intercanviar eines, materials i coneixements) i el Mercat de la Pagesia (una xarxa per a la comercialització).Un altre cop de mà d’un banc de terres és el que van rebre en Sergi Ruiz i la Tatiana Segura . La parella va descobrir pel seu compte tres hectàrees de terra erma a, als voltants d’un antic camí (anomenat Camí de Fontanals), per on antigament circulaven carros i es cultivava vinya i olivera.Els antics plans per fer-hi passar l’autovia A-2 o projectes avortats com un camp de golf i una pedrera van acabar deixant la zona en mans d’especuladors i, finalment, al seu abandonament. Ara tot és un bosc de difícil accés.La parella, fills d’Esparreguera, hi ha estrenat el seu projecte Can Rasca Orella , un pla que practica la, basada en els principis naturals de l’ecosistema. “Aquestes terres no estaven catalogades a cap banc”, explica Sergi Ruiz. Però després de contactar directament amb els propietaris, els responsables del Parc Agrari del Baix Llobregat els van donar l’assessorament necessari per “arribar a un bon acord”, a més de maquinària per netejar i reiniciar les terres. “La seva ajuda va ser impagable”, reconeix Ruiz.Una de les millors maneres de saber si un projecte agrari té garanties d’èxit és l’. Es tracta d’una fórmula ja consolidada a França i que aquí tot just és embrionària . Un viver d’agricultors de(Lleida) i l’espai gestionat per l’ajuntament desón els dos únics exemples agraris en actiu a tot Catalunya (n’hi ha d’altres en projecte al Vallès Oriental i alguns més de contingut ramader al Lluçanès i Osona)., un jove de 29 anys, és el primer que ha estrenat l’ espai-test de Sant Vicenç dels Horts , un projecte municipal amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona . Des del passat mes de març cultiva en una finca d’una hectàrea que l’ajuntament li hadurant els pròxims tres anys perquè hi faci les seves proves hortofructícoles.Caralt va començar a l’estiu amb una primera collita de tomàquets, albergínies, pebrots, síndries i melons. Ara a l’hivern segueix amb la bleda, l’enciam, la remolatxa, l’api i el bròquil. Faa domicili i de moment encara n’està estudiant la viabilitat.“Necessito més temps per saber si això em funcionarà”, admet Caral, que calcula que l’any vinent començarà la recerca de terres per a una. “El camp necessita el seu ritme” reconeix aquest agricultor, que s’ha format de forma autodidàctica.Joves com ell són els que estan més. El jubilat Pere Segarra confia que algun dia en trobi un per conservar vives les seves finques de les Borges Blanques. El banc de terres del Consell Comarcal de les Garrigues , que amb sols un any de vida s’acaba de fusionar amb el dels regants del Garrigues Sud, serà la principal eina.Potsersón tan dolents...

