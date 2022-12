Obrir en festius ha creat realment els 2.633 llocs de feina que diu l'Ajuntament de Barcelona?

🤝 Acord històric del sector del comerç per obrir els diumenges de maig a finals de setembre a partir del 2022.

Com ha variat la contractació al comerç al detall, entre abril i agost de 2022?

Comparar tendències territorials i temporals

Com augmenta la contractació al comerç cada any, entre març i juny?

Menys d'un miler de llocs de treball

Quines contractacions al comerç es podrien atribuir a l'obertura en diumenges i festius?

Altres claus de l'informe de l'ampliació de l'horari a l'estiu



Al marge del debat dels llocs de feina creats, l'informe municipal que avalua el primer any de la prova pilot també aborda altres incògnites. S'hi recull com una de les conclusions que el petit comerç "no va obrir majoritàriament". Així, de les grans companyies que sí que van obrir, UGT informa que ha denunciat "quasi totes les empreses" i que ara resta a l'espera. Els motius de l'embat judicial són, sobretot, haver-se saltat la condició principal de l'acord: qui treballés els diumenges i festius ho havia de fer de manera voluntària, i no empès per la companyia. Aquesta condició, però, es va posar de manifest que no es complia del tot des del principi. Treballadores de marques com Zara van denunciar des del primer moment que se les comptava per fer torns durant l'ampliació d'horari, sense preguntar o compensar-ho de manera adequada. Davant d'això, van arribar a crear la plataforma "Stop diumenge i festius"i van manifestar-se, juntament amb veïns i sindicats. A l'informe del consistori, es fa constar que va haver-hi "incompliment de l'acord social per part d’algunes empreses que han obert sense voluntarietat, dietes i descans compensatori de qualitat". També s’afegeix que, en els casos detectats, es van fer "recordatoris concrets sobre els termes de l'acord" a les companyies. Més enllà de l'àmbit laboral, una dada curiosa és com l'Ajuntament mesura la recuperació de l'activitat comercial. En aquest cas, ho fa estudiant la despesa dels pagaments amb targeta. Així estableix que a tota la ciutat hi ha un Índex de Recuperació Comercial (IRC) del 20,6% en comparació amb l'any prepandèmia, en base a l’increment del preu de les operacions detectades. L'informe fa constar que hi ha una "important recuperació comercial: més de 20 punts en relació a 2019". Ara bé, de nou, això fa referència a tota la ciutat. I aquest revifament no ha estat igual a tot el territori. De fet, el mateix document mostra com la "recuperació comercial"és més gran als districtes sense influència de la mesura, com Nou Barris (64,5%) i Horta-Guinardó (45,7%), i és més baixa al cor del turisme, com l'Eixample (0,5%) i Ciutat Vella (10,1%).

La polèmica ampliació de l'horari comercial en diumenges i festius, durant l'estiu, a Barcelona havia de crear "centenars i milers" de. La versió oficial és que n'ha generat 2.633 aquest primer any. Però les dades apunten que en realitat enEl debat dels llocs de treball és el pal de paller d'un pla pilot de l'Ajuntament de Barcelona, que va encapçalar un acord per permetre que les botigues obrissin. Després de la pandèmia, l'argument estrella era la reactivació de l'economia i la creació d'ocupació. Ara, però, les dades exposen una gran diferència entre el promès i el generat. L'evidència ha deixat poc rastre delsque augurava el primer tinent d'alcaldia,La versió municipal és que la mesura ha creat 2.633 llocs de treball, segons es va comunicar en comissió. Tanmateix, la veu discordant d'UGT -que va signar el pacte però que ràpidament va començar a denunciar-ne ombres- i una anàlisi de dades per part deassenyalen que això. A més, l'informe municipal fa constar que només van obrir el 15,7% dels comerços que podien fer-ho i que es van detectar "incompliments" de les condicions de l'acord social per part d'empreses: com no fer voluntari treballar en diumenge o no garantir els descansos adequats de la plantilla.La mare dels ous del debat és un tuit de Collboni el maig de l'any passat. En aquell missatge es feia constar que el fet d'obrir diumenges i festius a l'estiu incrementaria "l'activitat un 13%" i que generaria. Aquest desembre, la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, va fer referència a aquell primer càlcul com una xifra vinculada a la idea inicial,Finalment, el territori per obrir s’havia escurçat i s’havia limitat la proposta a gairebé una trentena de barris, als sectors 1 i 2 del PEUAT Tot seguit, i durant la presentació de l'impacte de la mesura per aixecar persianes tots els diumenges i festius del 15 de maig al 15 de setembre d'aquest 2022, Ballarín va subratllar que s'havia aconseguit ". És una dada molt important". La regidora socialista no va fer cap referència al fet que el mateix Collboni, quan ja s'havia delimitat la zona comercial on s'aplicaria l'ampliació d'horaris, el febrer d'aquest any va auguraren declaracions a betevé Ara bé, realment és creïble la xifra anunciada políticament dels 2.633 llocs de treball generats o l'objectiu inicial dels 3.200 ha quedat encara més llunyà? Primer de tot, cal abordar com s'ha obtingut la dada del consistori. Es tracta de laa Barcelona al comerç al detall el mes d'agost en relació a l'abril. Sens dubte, un càlcul excessivament naïf, ja que atribueix tots els nous llocs de treball creats durant aquests mesosels diumenges i festius, i pren una xifra de tota la ciutat quan la mesura només s'ha aplicat a 27 dels 73 barris.L'establiment deentre l'aprovació d'una mesura política i els fets posteriors és sempre una tasca complicada, ja que hi ha molts elements polítics, socials i de tots els àmbits que hi influeixen. En aquest cas, hi ha condicionants que provoquen que un determinat sector contracti més o menys i, per tant, és complex mesurar amb precisió què hauria ocorregut en el cas que aquest any tampoc s'haguessin pogut obrir determinats comerços en dies festius. Se'n poden fer, però, algunes hipòtesis a partir de les dades.En primer lloc, es pot comparar quina ha estat l'evolució de la contractació a Barcelona en el comerç al detall en relació a altres ciutats, entre abril i agost. Els 2.633 nous treballadors suposen un increment del 3,4% al sector, una xifra prou elevada, però molt llunyana a altres municipis de més de 50.000 habitants, com(+19,6%),(+15,2%) o(+11,9%). En cap d'aquests es permet obrir en diumenges i festius, durant l'estiu (dels d'aquesta magnitud, només es pot ai algun barri de). L'augment a la majoria de ciutats queda per sota de Barcelona, però sembla clar que aquesta major llibertat horàriaDades de les ciutats de més de 50.000 habitants (les xifres concretes apareixen clicant o passant el cursor per damunt de cada barra)Aquestes dades apunten un fet que sembla evident, i és que, en general,. "Aquestes contractacions, si fa no fa, ja existeixen cada any. Són per cobrir vacances i reforçar la plantilla per rebaixes. L’impacte que ha pogut tenir la mesura és mínim", valora el secretari general de la federació de comerç d’UGT, Óscar López. El representant sindical, que no va presentar-se a la reunió d’avaluació de la iniciativa com a protesta pels constants incompliments de l’acord, també lamenta la manera en què l’ajuntament ha presentat les xifres. “En aquests números també entra la contractació que hagi fet la botiga de qualsevol barri, estigui dins de la zona afectada o no, i sense tenir en compte si obre en diumenge o no. És un despropòsit”, sentencia.Això es constata observant les dades d'anys previs a la pandèmia de Covid, quan sempre aquest sector incrementa el personal, tant a Barcelona com al conjunt del país. Aquesta informació la recopila l'per trimestres, des del 2009. Caldria preguntar-se, per tant, si aquest any l'increment ha estat superior als anteriors, però sense comptar l'evolució del 2020 i 2021, esbiaixats peri per lesd'afluència a les botigues. I caldrà agafar de referències els contractes de març i juny, aquells dels que aporta dades l'AMB. Això no hauria de ser un problema, ja que el nombre de treballadors al comerç al detall a Barcelona erapassats, així que ja s'hauria plasmat llavors l'hipotètic efecte de la mesura pel que fa a noves incorporacions.I entre març i juny, l'augment d'empleats a les botigues de la capital catalana va ser d'un 2,6%, de mitjana, entre 2009 i 2019. Aquest 2022, en canvi, ha estat del 4%, clarament per sobre. Ara bé, si en lloc d'onze anys se n'usen només els cinc últims per fer la mitjana (de 2015 a 2019), per així esquivar l'època de crisi més dura posterior al 2008, l'increment mitjà de contractes ja s'enfila fins al 3,3%, i encara el 2019 va ser del 3,7%,. Tot i això, es pot preveure mecànicament que l'efecte estacional d'aquest 2022 sigui el mateix que els anys previs a la pandèmia i que l'únic element diferencial sigui l'obertura en festius?Probablement no, ja que la situació deactual també hi pot influir. Una via per resoldre aquesta situació pot ser tenir en compte a la vegada la inèrcia prèvia ja detectada durant els mesos d'estiu i la comparativa del que ocorre a la resta del país. És a dir, analitzar si l'increment de contractacions també s'aguditza a fora de Barcelona respecte el que ocorria abans de la Covid, si manté la mateixa tendència o, per contra, s'alenteix. Si és només a la capital que el nombre d'assalariats del comerç creix més ara que abans, la decisió d'obrir diumenges i festiusque ho hagués provocat.L'AMB només ofereix dades de Barcelona, de la mateixa AMB, de la, de la província i de tot el país. Si s'analitza les tendències de contractació del comerç en aquests àmbits des del 2009, aquest 2022 també s'han incorporat més treballadors que abans a tot l'entorn de Barcelona, excepte al conjunt de Catalunya, on s'ha calcat la mateixa evolució mitjana prèvia. En canvi, en relació al període 2015-2109, aquest estiu hauria estat pitjor pel que fa a contractacions al global del país i, en menor mesura, a la província i a la RMB. A l'AMB, per contra, haurien augmentat una mica, però no tant com a Barcelona.Les dades dels àmbits supramunicipals exclouen les contractacions que es produeixen a Barcelona, per comparar-ne millor les tendències (la segona pestanya mostra com més o menys es dispara el nombre de treballadors a la ciutat en relació als altres nivells, en punts percentuals)Per tant, sembla clar que efectivament l'acceleració en la generació de llocs de treball a Barcelona no respon exclusivament a la històrica tendència de cada l'estiu ni a una dinàmica conjuntural arreu del país: el nombre de treballadorsnormalment abans de la pandèmia i això no ocorre igual a l'entorn. Ara bé, ni de bon tros això vol dir que els 2.633 nous assalariats ho siguin gràcies a aquesta mesura. Per posar-hi xifres més acurades, es podria calibrar com ha variat el nombre de contractacions aquest estiu a Barcelona respecte els anteriors en comparació en quin ha estat el canvi a la resta del territori.Per exemplificar-ho amb dades fictícies: si el comerç a Barcelona abans contractava un 2% més a l'estiu que a la primavera i aquest cop ho hagués fet un 4%, mentre que la resta de Catalunya abans contractava un 5% més i ara ho fes un 6%, es podria apuntar que un punt d'increment a Barcelona seria comú amb tot el país i, com la possibilitat d'obrir en diumenges i festius. Fent aquests càlculs incorporant-hi marge d'error i convertint-ho en nous treballadors,en funció de si es compara l'evolució de Barcelona amb l'AMB, la RMB, la província o tot Catalunya o si s'analitzen els antecedents des del 2009 o només des del 2015.La lectura més positiva per l'Ajuntament emergeix si es posa en relació la ciutat amb tot el país i amb dades només dels cinc anys anteriors a la Covid. Fent-ho així, el nombre de contractes de més a Barcelona en el comerç seria d'entre 1.055 i 1.527. Per contra, si es compara amb l'AMB i des del 2009, el ventalla la ciutat. De fet, la contractació diferencial a Barcelona es desinfla a mesura que es compara amb nivells territorials més petits.I la mala notícia per als governants de la ciutat és que probablement aquesta darrera comparació és més realista, ja que els tipus de municipis -per mida i altres característiques sociodemogràfiques- són més similars a Barcelona com més propers siguin. Per tant, té més sentit comparar la dinàmica de la ciutat amb la de l'entorn més immediat. Això fa que, i molt probablement la xifra sigui força inferior. I ni de bon tros 3.200 com es preveia inicialment, o 2.633 com es defensava que havia ocorregut.S'ofereixen totes les dades per a totes les hipòtesis d'àmbits territorials amb què es compara, tenint en compte dos marges temporals i oferint la franja alta i baixa del marge d'error (el qual augmenta quan es redueixen els anys d'anàlisi)En tot cas, es tracta només d'una primera aproximació. Segurament més realista que l'oferta per l'Ajuntament en la valoració de la mesura, però que encara requereix de més anàlisi. En concret, la contractació diferencial al complet no es pot atribuir només a l'obertura en diumenges i festius, sinó que segurament caldria calibrarmés Barcelona que a la resta del país (potser en relació a la Covid i a la represa del turisme). Hauria ajudat disposar de les dades de contractació per municipis dels anys anteriors a la pandèmia, per comparar individualment la capital catalana, però el Ministeri de Treball no les ha facilitat.

