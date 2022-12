Saül Gordillo, imputat per un delicte d'agressió sexual

No va de sexe. Va de poder. I s’ha acabat la impunitat. Tot el suport a la denunciant. Que s’aixequin les catifes i aflorin tots els #MeToo



Oferim els serveis d’@igualtatcat a la dona afectada i encoratgem altres potencials víctimes a trencar el silencihttps://t.co/7zsDttqSf3 — Tània Verge Mestre (@taniaverge) December 21, 2022

El suport de la consellera Verge

L'exdirector de Catalunya Ràdioha quedat imputat per un delicte d'agressió sexual després de declarar davant els. Tal com ha avançat Ser Barcelona, l'actual director deha estat citat aquest dijous a la tarda a la comissaria de la policia catalana al districte dedei ha quedat en llibertat però imputat per aquest delicte.El motiu pel qual ha declarat i ha quedat imputat Gordillo és per la denúncia d'una treballadora del diari digitalper una agressió sexual, segons va avançar l'Ara aquest dimecres al vespre ha presentat aquest dimarts. Els fets haurien tingut lloc la matinada de l’1 de desembre a la, després delde l'empresa.Segons la treballadora, de 23 anys, el que també va ser director de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) va començar a fer-lisense dir-li res. La jove es va quedar bloquejada fins que va aconseguir allunyar-se’n. Va patir un, tal com recull la denúncia als Mossos, i l’endemà va anar al CAP. Gordillo per ara no ha fet cap declaració.L’agressió s’hauria produït a la, mentre demanaven una, poc abans de les tres de la matinada. La jove va allunyar-se plorant i amb dificultats per respirar, i li ho va explicar tot a una companya. La resta d’integrants de la redacció, segons explica l'Ara, van anar apropant-se i se la van emportar fora perquè es calmés.Després va marxar en taxi cap a casa. L’endemà va anar al CAP i va necessitar. Aquella setmana li van donar la baixa laboral. En la denúncia, se sol·liciten les imatges enregistrades aquella nit per les càmeres de seguretat de l’interior de la sala de festes.La consellera d’Igualtat i Feminismes,ha ofert els serveis del departament a la treballadora del diari digital Principal que ha presentat una denúncia per un delicte d’agressió sexual contra el responsable del mitjà i exdirector de Catalunya Ràdio i l'ACN, Saül Gordillo. La consellera també ha encoratjat "altres potencials víctimes" a trencar el silenci.Verge ho ha dit a través d’una piulada a Twitter, on també ha recordat que "no va de sexe" sinó "de poder" i ha subratllat que "s’ha acabat la impunitat". "Tot el suport a la denunciant, que s’aixequin les catifes i aflorin tots els MeToo", ha conclòs.

