La Moncloa dona per «consumat» el diàleg i allunya la nova reunió de la taula

Guerra oberta amb el PP

La Moncloa dona per fet que la taula de diàleg entre els dos executius. Coincidint amb l'aprovació de la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i modifica la malversació, l'entorn del president espanyol considera que el diàleg. La prioritat ara és encarar un any electoral on l'executiu vol fer bandera de les. Malgrat–on el PP retalla dos punts en les mateixes dates en què es va negociar la sedició- l'entorn del president creu que els acords amb ERC no tindran efectes electorals.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va apuntar aquest dimecres a la sessió de control del Congrés que el mateix independentisme. Un discurs que el seu entorn combina amb elsi la reforma de la sedició, que han contribuït a aplanar, sostenen, una situació política greu heretada del govern del PP.La Moncloasobre. El referèndum, sostenen fonts de l'entorn de Sánchez, no té cabuda a la Constitució, i el debat sobre aquesta qüestió "està tancat". Segons l'executiu, els catalans han donat mostres que prefereixen projectes integradors, "i no divisius".

La Moncloa també sosté que el debat obert pel recurs del PP al Tribunal Constitucional contra la reforma judicial s'ha girat en contra del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que s'ha instal·lat –sostenen- en una dinàmica trumpista que, al cap i a la fi, només beneficia Vox. "Han anat massa lluny i no han mesurat les conseqüències del que han fet", apunten aquestes veus, com ja va dir el president espanyol en el cara a cara amb el dirigent popular el dimecres.



L'ofensiva del PP al TC, afegeixen, també ha ajudat a consolidar el bloc de les formacions que donen suport parlamentari a l'executiu, i implica que els ciutadans siguin més conscients dels efectes d'una eventual victòria electoral de la dreta. Tot plegat, afegeixen, fruit del fet que els populars no tenen projecte i basen la seva estratègia en "l'apocalipsis polític".

